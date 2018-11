15enne travolto e ucciso da treno a Parabiago Milano | ipotesi roulette

huffingtonpost

(Di mercoledì 21 novembre 2018) La primaè stata quella di suicidio, lo scenario che si sta presentando è ben diverso. Quello di un gioco forse. La Procura di Busto Arsizio sta indagando sulla morte delitalo-marocchino, Abdul El Sahid, avvenuta il 20 novembre alla stazione di, a.Come riportato dal Corriere, tutto è avvenuto dopo le 19 in una zona isolata del terzo binario della stazione di. I testimoni raccontano di un gruppetto di ragazzi che continuava a scendere sui binari per sdraiarsi e rialzarsi, per risalire prima dell'arrivo deltra le risate degli amici.Il folle gioco sarebbe andato avanti per un po', fin quando Abdul, sceso per sdraiarsi sulle traversine dei binari non sarebbe riuscito ad alzarsi in tempo prima dell'arrivo del convoglio, partito dalla stazione Centrale die che viaggiava in direzione Domodossola.«Abbiamo ...