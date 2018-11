Xiaomi nel Guinness World Record per l’apertura contemporanea di oltre 500 Mi Store in

Xiaomi Mi 8 Lite in arrivo in Cina nella versione con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria : Dalla Cina arriva la notizia del lancio di una nuova versione di Xiaomi Mi 8 Lite, caratterizzata dalla disponibilità di 4 GB di RAM e 128 GB di memoria integrata L'articolo Xiaomi Mi 8 Lite in arrivo in Cina nella versione con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria proviene da TuttoAndroid.

Prezzo bomba per Xiaomi Mi Band 3 nel nuovo volantino Esselunga : Esselunga si prepara a lanciare il prossimo volantino, che sarà valido dal 15 al 28 novembre, con molti prodotti a metà Prezzo. Tra questi spicca Xiaomi Mi Band 3, proposta a soli 19,95 euro. L'articolo Prezzo bomba per Xiaomi Mi Band 3 nel nuovo volantino Esselunga proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi A1 riceve una versione non ufficiale di LineageOS 16 con il kernel Linux 4.9 : In attesa che arrivi l'aggiornamento ufficiale i possessori di Xiaomi Mi A1 possono provare Android 9 Pie installando una versione non ufficiale di LineageOS 16. L'articolo Xiaomi Mi A1 riceve una versione non ufficiale di LineageOS 16 con il kernel Linux 4.9 proviene da TuttoAndroid.

Huawei e Xiaomi contrastano la recessione nel mercato degli smartphone : Si parla di recessione del mercato degli smartphone, come ogni anno, a fine anno. Grandi marchi registrano cali di vendite, probabilmente dovuti anche all’eccessiva esosità dei prezzi dei propri prodotti. Tuttavia, va notato che non leggi di più...

Ecco il primo unboxing di Xiaomi Mi MIX 3 e nella confezione c’è un caricabatterie wireless : A distanza di qualche giorno dalla presentazione ufficiale dello Xiaomi Mi MIX 3, lo smartphone del produttore cinese è già protagonista di un primo unboxing L'articolo Ecco il primo unboxing di Xiaomi Mi MIX 3 e nella confezione c’è un caricabatterie wireless proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi è da Record : 100 milioni di Smartphone spediti nel 2018 : Xiaomi continua ad inanellare Record su Record e sebbene il 2018 sia ancora nel vivo vede già la spedizione di ben 100 milioni di Smartphone in tutto il mondo Xiaomi batte ogni Record con ben 100 milioni di Smartphone spediti nel 2018 Xiaomi continua ad inanellare Record su Record con il 2018, anno del debutto […]

Xiaomi - già 100 milioni di smartphone venduti nel 2018 : Anno da record il 2018 per Xiaomi, l’azienda cinese sta per superare l’obiettivo di vendita prefissatosi nel settembre dello scorso anno, arrivare a spedire 100 milioni di dispositivi. E manca davvero poco, entro la fine leggi di più...

Xiaomi Mi 8 e POCOPHONE F1 mostrano le notifiche nella status bar con l’ultima Global beta di MIUI : La versione 8.10.25 di MIUI 10 Global beta porta finalmente le notifiche nella status bar su Xiaomi Mi 8, dove va a sostituire l'icona dell'orologio. L'articolo Xiaomi Mi 8 e POCOPHONE F1 mostrano le notifiche nella status bar con l’ultima Global beta di MIUI proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi MIX 3 si mette a nudo e si mostra nella stupenda versione limitata : Scopriamo nel dettaglio l'edizione speciale di Xiaomi Mi MIX 3, che è già stato disassemblato per svelarne la componentistica interna. L'articolo Xiaomi Mi MIX 3 si mette a nudo e si mostra nella stupenda versione limitata proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi TV 4A è disponibile nella versione da 58 pollici a meno di 400 euro (in Cina) : Xiaomi lancia sul proprio sito cinese la versione da 58 pollici di Xiaomi Mi TV 4A, con un prezzo che in Cina non supera i 400 euro. L'articolo Xiaomi Mi TV 4A è disponibile nella versione da 58 pollici a meno di 400 euro (in Cina) proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi MIX 3 potrebbe non avere un sensore per le impronte nel display : Dopo l’enorme mole di leaks e anticipazioni in merito all’attesissimo Xiaomi Mi MIX 3, ecco giungere una nuova e prorompente immagine del retro del nuovo device. Ora quindi, abbiamo ancora più su cui discutere in leggi di più...

Xiaomi Mi MIX 3 nella migliore immagine di sempre : eccolo in un render stampa : Secondo quanto mostra una nuova immagine Xiaomi Mi MIX 3, sarà utilizzata una doppia fotocamera frontale con sensore principale da 24 megapixel. L'articolo Xiaomi Mi MIX 3 nella migliore immagine di sempre: eccolo in un render stampa proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi potrebbe aprire dei Mi Store nel Regno Unito : Samsung vorrebbe ampliare le vendite dei propri dispositivi in Cina e per farlo avrebbe intenzione di collaborare con Wintech. Wintech è una società […] L'articolo Xiaomi potrebbe aprire dei Mi Store nel Regno Unito proviene da TuttoAndroid.