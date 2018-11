Xiaomi apre oggi il negozio online italiano | sono previsti sconti

ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 novembre 2018)alle 14:00 ha aperto ufficialmente i battenti ildi. Il produttore cinese di smartphone ha registrato un successo folgorante in Italia in virtù dell’ottimo rapporto prezzo/prestazioni dei suoi prodotti. Dasarà più facile acquistarli, senza correre il rischio di cadere nelle mani di venditori disonesti. Ilufficiale si trova a questo indirizzo, e considerando che siamo nella settimana del Black Friday, l’azienda cinese propone degli. I negozi fisici esistono, mapochi, per lo più collocati all’interno di grossi centri commerciali, come quello di Arese alle porte di Milano. Il fatto che apra uno storeufficiale è una conferma del fatto che il nostro mercato è importante per l’azienda. Anzi, è fra quelli di punta, se consideriamo i dati appena pubblicati dalla società di ricerca Canalys. Nel ...