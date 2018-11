Wall Street prosegue la seduta in rosso

BORSA MILANO in netto calo con Wall Street - male banche - bene Enel dopo piano. : Piazza Affari chiude sui minimi di seduta e in netto calo sulla scia della rinnovata debolezza di Wall Street, mentre in mattinata erano stati i timori di un rallentamento dell'economia globale e l'attesa per la decisione della Commissione Ue sulla manovra italiana a tenere sotto scacco il mercato.

Wall Street apre con forti perdite : Ancora in rosso la Borsa di New York , che avvia la seduta registrando forti perdite seguendo il pessimo risultato di ieri 19 novembre. Dopo il crollo della vigilia, a causa di un presunto taglio ...

Il Wall Street Journal scommette su un Galaxy S10 con 5G e quattro fotocamere : Samsung Galaxy S10 potrebbe arrivare in almeno tre varianti, una delle quali potrebbe contare già sul supporto alle reti 5G e su ben quattro fotocamere posteriori. L'articolo Il Wall Street Journal scommette su un Galaxy S10 con 5G e quattro fotocamere proviene da TuttoAndroid.

Wall Street : un'altra pioggia di sell. I titoli sotto la lente : Gli investitori sono preoccupati non solo per le tensioni commerciali, ma anche per i segnali relativi al rallentamento dell'economia globale. Intanto le pressioni ribassiste si concentrano ...

Wall Street chiude in forte calo con tech - Dj -1 - 56% - Nasdaq -3% : New York, 19 nov., askanews, - La seduta a Wall Street è finita in forte calo con gli indici che hanno cancellato i rialzi di novembre. Ancora una volta hanno pesato le tensioni commerciali tra Usa e ...

Lo spread risale a 321 in vista della bocciatura Ue. A Wall Street crollo del tech : Le tensioni politiche nel Regno Unito legate all'uscita dall'Europa e il braccio di ferro tra Italia e Ue sulla bozza di Legge di bilancio 2019, attesa in settimana la posizione della Commissione, restano i due temi centrali per i mercati finanziari europei. A Piazza Affari, dove l'indice Ftse Mib sconta lo stacco cedola di cinque big del listino, protagoniste le azioni Telecom dopo la nomina del nuovo a.d. Giù lusso e petroliferi... ...

Semaforo rosso a Wall Street : Partenza in rosso per Wall Street , messa di malumore dal mancato accordo commerciale tra Stati Uniti e Cina al vertice APEC , vertice che aveva fatto ben sperare dopo i commenti del Presidente ...

I futures USA preannunciano avvio negativo per Wall Street : Si preannuncia un avvio in rosso per Wall Street. I futures sui principali indici statunitensi viaggiano infatti in territorio negativo, appesantiti dalle vendite su Apple nel pre-Borsa in scia a ...

Wall Street annulla le perdite dopo parole Trump : Wall Street azzera le perdite dopo un avvio di cattivo umore . Driver al rialzo le dichiarazioni di Trump sulla volontà della Cina di raggiungere un accordo che potrebbe scongiurare una nuova ondata ...

Nvidia crolla a Wall Street dopo i conti : Trimestrale sotto attese per Nvidia , che registra forti perdite a Wall Street. La società, che opera nel comparto tecnologico, registra risultati inferiori alle previsioni degli analisti, nonostante ...

Wall Street apre la seduta in rosso : La Borsa di New York avvia le contrattazioni segnando variazioni negative . Pesanti le vendite sul comparto tecnologico, in particolare dei semiconduttori, dopo che Nvidia , -19,28%, ha riportato ...

Borsa : Milano debole dopo Wall Street : ANSA, - Milano, 15 NOV - Mercati azionari del Vecchio continente tutti negativi dopo l'avvio debole di Wall Street, con Milano , Ftse Mib -1,2%, che resta la peggiore dopo una forte corrente di ...