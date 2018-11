Volleyball | Champions League | il derby tra Imoco e Savino Del Bene apre l’avventura

sportfair

(Di martedì 20 novembre 2018) Giovedì la Igor ospita il Budowlani Lodz. Tutti i match in diretta su DAZN e EuroVolley TV Sarà iltraVolley Conegliano eDelScandicci ad aprire la stagione dei team italiani nelle Coppe Europee. Mercoledì sera le pantere di Daniele Santarelli – sul podio nelle ultime due edizioni di– e le fiorentine di Carlo Parisi – al debutto assoluto in Europa – si affronteranno nel match valido per la 1^ giornata della fase a gironi della CEV. Il sorteggio del 2 novembre scorso, infatti, ha abbinato le due squadre all’interno della Pool D, che contiene anche le polacche del Commercecon Lodz e le tedesche dello Schweriner. Nella Pool C, invece, è inserita la Igor Gorgonzola Novara, che farà il suo esordio nella massima competizione continentale giovedì sera, in casa, contro il Budowlani Lodz, ...