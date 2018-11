Volley | Cev Cup | Trento a Losanna per l' andata dei 16i

Su DAZN la CEV Volleyball Champions League maschile e femminile : La grande pallavolo europea sbarca su DAZN. Per le prossime due stagioni, infatti, la piattaforma di streaming trasmetterà in esclusiva, in diretta e on demand, la CEV Volleyball Champions League maschile e femminile. A partire da martedì 20 novembre, con la partenza della fase a gironi, gli appassionati di pallavolo potranno quindi seguire il meglio delle due principali competizioni europee per club, tra cui tutti gli incontri ...

Volley : l'European Volleyball Gala CEV da domani a Budapest : A seguire verranno consegnati i premi per la stagione 2018 tra i quali quello al Presidente dei CO dei Campionati del Mondo 2010, 2014 e 2018 Carlo Salvatori. I PROGRAMMA- 1 novembre: presentazione ...

Volley : A Budapest l'European Volleyball Gala CEV : A seguire verranno consegnati i premi per la stagione 2018 tra i quali quello al Presidente dei CO dei Campionati del Mondo 2010, 2014 e 2018 Carlo Salvatori. I PROGRAMMA- 1 novembre: presentazione ...

A Budapest l'European Volleyball Gala CEV : A seguire verranno consegnati i premi per la stagione 2018 tra i quali quello al Presidente dei CO dei Campionati del Mondo 2010, 2014 e 2018 Carlo Salvatori. L'agenda: 1 novembre: presentazione del ...

Volley – Le ragazze della Nazionale ricevute dal Presidente della Repubblica Mattarella : L’Italia del Volley femminile ricevuta in udienza presso la Sala degli Specchi del Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto questa mattina in udienza nella Sala degli Specchi del Palazzo del Quirinale, la Nazionale Femminile reduce dalla conquista della medaglia d’argento nei Campionati del Mondo. Quella odierna rimarrà una giornata speciale e tutta da ...

Volley : il Presidente Mattarella ha ricevuto le azzurre al Quirinale : ' Siamo molto felici di essere qui, nella casa degli italiani a celebrare forse in modo inedito un altro grande successo dello sport italiano, del mondo femminile in particolare . C'è grande speranza ...

Volley : la nazionale femminile ricevuta da Mattarella al Quirinale : Il vostro modo di interpretare lo sport è coesione, fare squadra, sentirsi legati in comune e vorrei aggiungere che ciò che rende il vostro sport popolare e attraente è la correttezza che ...

Quirinale - Mattarella riceve ItalVolley femminile : 'Grazie per l'esempio che offrite' : ... avete conquistato tanti concittadini, non è solo questo motivo di orgoglio, avete sospinto molti giovani a impegnarsi nello sport, a praticarlo, li avete spinti col vostro esempio ad impegnarsi". ...

Volley femminile - l’Italia ricevuta da Sergio Mattarella al Quirinale. Il Presidente : “Avete conquistato il Paese” : La Nazionale Italiana di Volley femminile è stata ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale. Le azzurre, reduci dai Mondiali conclusi con la conquista della medaglia d’argento, sono parse estremamente emozionate per l’incontro istituzionale col Capo di Stato che le ha ringraziate: “Avete conquistato tanti cittadini con la pallavolo. Avete spinto tanti giovani a impegnarsi nello sport, spero che ...

PAOLA EGONU/ La pantera azzurra del Volley che ha ricevuto un Tapiro d’oro (Che tempo che fa) : Ormai conosciuta come stella della pallavolo, PAOLA EGONU sarà ospite questa sera a Che tempo che fa. Recentemente ha anche ricevuto il Tapiro d'oro da Striscia la Notizia(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 09:24:00 GMT)

Volley femminile - l’Italia sarà ricevuta da Sergio Mattarella. Le vicecampionesse del modo al Quirinale : La Nazionale Italiana di Volley femminile sarà ricevuta dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Le ragazze del CT Davide Mazzanti, reduci dalla conquista della medaglia d’argento ai Mondiali, verranno accolte dal Capo di Stato presso il Palazzo del Quirinale nella giornata di lunedì 29 ottobre alle ore 12.00. Un ulteriore attestato di stima per le azzurre che hanno emozionato un Paese intero con la loro cavalcata in Giappone e ...

Volley - Supercoppa Italiana 2018 : Trento firma l’impresa - Perugia asfaltata 3-0! Kovacevic e Russell stendono il fenomeno Leon : Trento ha confezionato un’impresa fenomenale e ha sconfitto Perugia con uno schiacciante 3-0 (25-22; 25-21; 26-24) nella prima semifinale della Supercoppa Italiana 2018 di Volley maschile. I dolomitici hanno sovvertito il pronostico della vigilia e hanno letteralmente surclassato i Campioni d’Italia che si sono fatti sorprendere tra le mura amiche in appena 90 minuti di gioco: uno show strepitoso della Itas dall’inizio alla ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Serbia - tutti gli scontri diretti e i duelli in campo. Zaytsev-Atanasijevic - Juantorena-Kovacevic : quante battaglie : Italia-Serbia, la grande sfida di questa sera (ore 21.15) ai Mondiali 2018 di Volley maschile. Al Pala Alpitour di Torino, la nostra Nazionale sfida gli slavi in un incontro fondamentale della terza fase: vincere significherebbe compiere un passo importante verso la semifinale. Non è una partita come le altre, non solo per l’elevata posta in palio ma anche per ragioni storiche, sportive e perché molti dei nostri avversari militano nel ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Serbia - i Guerrieri Slavi ai raggi X. Atanasijevic - Kovacevic e Podrascanin : potenza da SuperLega - avversari da brividi : Domani sera (ore 21.15) l’Italia affronterà la Serbia nella prima partita della terza fase dei Mondiali 2018 di Volley maschile, un incontro fondamentale per le nostre ambizioni di qualificazione alle semifinali della rassegna iridata. Al Pala Alpitour di Torino si riparte da zero, tutti i risultati ottenuti nelle ultime due settimane non contano nulla, bisognerà essere perfetti nelle prossime due partite se si vuole entrare tra le quattro ...