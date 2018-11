Volkswagen T-Roc - Al volante della 1 6 TDI Advanced BMT

Nuova Volkswagen Touareg : l’inarrestabile 4×4 conquista il deserto del Marocco [FOTO] : Il nuovo Touareg è stato il protagonista di una avvincente avventura lungo i suggestivi ed aspri luoghi che caratterizzano lo stato del Maghreb La Nuova generazione del Volkswagen Touareg non è solo una vettura lussuosa e confortevole, ma promette di essere anche un’inarrestabile fuoristrada grazie a soluzione tecniche e tecnologiche particolarmente avanzate. Per mettere in mostra le doti in off road di questo modello, la Casa di Wolfsburg ...

Volkswagen e Siemens rendono gli incroci stradali più sicuri : Volkswagen e Siemens vogliono migliorare la sicurezza stradale, in particolare degli incroci. Per questo, sono state sviluppate nuove funzioni per lo scambio locale di informazioni tra veicoli e infrastrutture digitali di trasporto. Nell’ambito di un progetto comune, la Municipalità di Wolfsburg, Volkswagen e Siemens stanno realizzando un tratto di prova su una delle strade principali […] L'articolo Volkswagen e Siemens rendono gli ...

Volkswagen T-Roc - la prova di GQ del crossover Suv di Wolfsburg : Dieci anni fa un’auto come la T-Roc non sarebbe mai esistita, se proprio in quell’epoca un’auto giapponese dal nome quasi impronunciabile non avesse rivoluzionato per sempre le regole del segmento C, quello della Golf, tanto per rimanere in zona Wolfsburg. Era nato il crossover compatto, un concetto di vettura che ha fatto breccia nel cuore degli europei e che ha costretto tutte le Case automobilistiche a rivedere i propri ...

Volkswagen T-Roc - Su strada il prototipo della cabrio : La Volkswagen lo aveva già annunciato ufficialmente e ora abbiamo le prove della sua esistenza: parliamo della T-Roc cabriolet, di cui siamo in grado di mostrarvi le prime foto spia. La vettura debutterà sul mercato nel 2020.La crossover due porte cabriolet. La Casa tedesca vuole entrare in una nuova nicchia di mercato e ha creato una versione due porte con tetto di tela della sua più recente crossover. La vettura adotta un frontale ...

Volkswagen T-Roc 1.6 TDI : debutta la versione più attesa per il mercato italiano [FOTO e PREZZO] : La T-Roc con il Turbodiesel 1.6 TDI SCR da 115 CV rispetta già la normativa sulle emissioni Euro 6d-TEMP Un doppio appuntamento accoglie sul mercato italiano la T-Roc equipaggiata con il 1.6 TDI SCR da 115 CV, un motore capace di unire prestazioni brillanti a bassi consumi e costi di gestione ridotti. Il 1.6 TDI trova la sua collocazione perfetta nel cofano del primo crossover compatto della Volkswagen, un modello che sfoggia uno stile ...