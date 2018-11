Violenza su donne | calciatori Seria A in campo con #unrossoallaviolenza

La Serie A scende in campo contro la Violenza sulle donne : MILANO - Nel prossimo weekend calcistico, giocatori ed arbitri di Serie A entreranno in campo con segno rosso sul volto, per dare un 'cartellino rosso' alla violenza sulle donne. L'iniziativa, ...

La Serie A dà un rosso alla Violenza sulle donne : nel weekend iniziativa contro i soprusi : Lega Serie A, in collaborazione con WeWorld Onlus, presenta la campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne: #unrossoallaviolenza. L'articolo La Serie A dà un rosso alla violenza sulle donne: nel weekend iniziativa contro i soprusi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Violenza sulle donne : i consiglieri lombardi in aula con t-shirt "Non sei sola" : La scritta comparirà sabato sul grattacielo del Pirellone in vista della Giornata internazionale contro la Violenza del 25 novembre

Giornata internazionale della Violenza contro le donne : perché ricorre il 25 novembre : Il 25 novembre in tutto il mondo viene celebrata la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Si tratta di una ricorrenza importante che ha alle spalle una storia molto commovente. Era il 17 dicembre del 1999 quando l’Assemblea generale delle Nazioni Unite istituì tramite la risoluzione numero 54/134 la Giornata internazionale dedicata alla violenza di genere. Lo scopo era quello di sensibilizzare l’opinione pubblica riguardo ...

CNDDU - manifestazioni contro la Violenza sulle donne : Il comunicato stampa del Coordinamento Nazionale dei Docenti della Disciplina “Diritti Umani” sulle celebrazioni della Giornata contro la violenza sulle donne (25 novembre 2019). Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il comunicato stampa CNDDU Il Coordinamento Nazionale Docenti della Disciplina Diritti Umani in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, che si celebra il 25 novembre, vuole porre la sua ...

Contro Violenza su donne - convegno UsAcli : ... sono previsti gli interventi del sottosegretario di Stato alla presidenza del consiglio dei ministri con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, del sottosegretario di stato per la Giustizia, Jacopo ...

Giornata contro la Violenza sulle donne : interviene il Coordinamento Nazionale Docenti della Disciplina Diritti Umani : ... mentre stavano andando in auto a far visita ai loro mariti , anch'essi incarcerati per la loro militanza politica, , furono fermate dalla polizia, condotte in una piantagione di canna da zucchero e, ...

Il Coordinamento Nazionale per i Diritti Umani sulla Giornata Nazionale contro la Violenza sulle Donne : Il Coordinamento Nazionale Docenti Diritti Umani, rivolge come sempre un appello al mondo della Scuola affinché si faccia portavoce e garante dei Diritti calpestati, in questo caso, delle Donne che ...

Violenza contro le donne - il governo pensa a un bollino rosso per le denunce di stalking : Il ministro degli Interni Matteo Salvini ha annunciato una delle prossime iniziative che verrà portata in Cdm: "Come c'è il codice rosso al pronto soccorso, in caso di Violenza domestica e Violenza contro le donne, ci deve essere il codice rosso per intervenire prima che sia troppo tardi". Il bollino rosso, sui fascicoli dei magistrati, servirà a dare priorità ai casi di stalking.Continua a leggere

“Donne e libertà” – Domani una tavola rotonda organizzata da Giusy Versace contro la Violenza sulle donne : Giusy Versace organizza Domani l’incontro. “donne e Liberta” alla Camera dei Deputati a Roma Si avvicina la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, in programma domenica 25 novembre, e Giusy Versace rafforza il suo impegno nella lotta contro questo terribile fenomeno della nostra società. Domani, martedì 20 novembre, la parlamentare e campionessa paralimpica organizza alle ore 12.30 una tavola rotonda alla Camera dei ...

Violenza su donne : Fontana - prevenire questo assurdo fenomeno : Milano, 19 nov. (AdnKronos) - "E' importante prevenire questo assurdo fenomeno e tutti insieme dobbiamo unire le forze per dire in modo chiaro e inequivocabile 'no alla Violenza sulle donne'". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, al concerto promosso da Regione Lombard

Giornata internazionale per l'eliminazione della Violenza contro le donne : tutte le iniziative in programma : Anche lo sport farà parte delle iniziative in programma e domenica 25 novembre allo Stadio Chersoni di Iolo alle 14,30 andrà in scena il test match - internazionale di rugby femminile tra la ...

La Lega in piazza : «Basta alla Violenza sulle donne». Al gazebo partecipano anche gli alleati : ...ad Arcidosso per sostenere la lotta contro la violenza sulle donne" a farlo sapere una nota del Carroccio amiatino "E' stato un momento importante per noi " prosegue la nota " dopo i fatti di cronaca ...

Salvini : presto in Cdm legge tutela donne vittime di Violenza : Roma, 19 nov., askanews, - 'È mio preciso impegno, condiviso anche con i ministri Bongiorno e Bonafede, portare al più presto in Consiglio dei ministri la legge per il codice rosso per un aiuto ...