: Casamonica, maxi-blitz per abbattere otto ville del clan al Quadraro: in campo 200 uomini e la sindaca Virginia Rag… - fattoquotidiano : Casamonica, maxi-blitz per abbattere otto ville del clan al Quadraro: in campo 200 uomini e la sindaca Virginia Rag… - repubblica : Roma, al via l'abbattimento di otto ville dei Casamonica: in azione 600 vigili. Raggi: 'Giornata storica' [news agg… - Agenzia_Ansa : #Roma, via alla demolizione di otto ville abusive dei #Casamonica -

"Si tratta dell'operazione più imponente contro la criminalità mai realizzata dai caschi bianchi di Roma. Quellette erano da 30 anni lì, realizzate in palese violazione di regolamenti edilizi,vincoli paesaggistici,ferroviari e archeologici". Lo ha detto la sindaca Virginia Raggi, in un post su FB sul blitz di oggi contro i. "Alcune case avevano persino inglobato tratti dello storico acquedotto Felice, ha continuato"; 20 iutilizzati per gli abbattimenti.Sul posto, in Via del Quadraro,anche il ministro Salvini.(Di martedì 20 novembre 2018)