Via Perlasca | Bucci | due settimane per riaprire la strada

Scatta il piano di Bucci : al via i lavori per aprire Via Perlasca e corso Perrone : Il sindaco ha messo a punto la strategia dei prossimi giorni. Subito gli interventi per “liberare” la Valpolcevera. Per la ricostruzione: «le aziende potranno candidarsi on line. Nuovo ponte entro Natale 2019»