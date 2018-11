Venezia | Carabinieri sgominano banda dedita al traffico internazionale di droga 2

Venezia : Carabinieri sgominano banda dedita al traffico internazionale di droga (3) : (AdnKronos) - Contestualmente è stata data esecuzione a un decreto di sequestro preventivo per equivalente ai fini della confisca per beni mobili e immobili per un valore complessivo di circa un milione di euro. Tra questi una privata abitazione di proprietà di due coniugi romeni abitanti in Santa M

Venezia : Carabinieri sgominano banda dedita al traffico internazionale di droga : Venezia, 20 nov. (AdnKronos) - Dall’alba di oggi nelle province di Venezia, Padova, Treviso e Vicenza, nonché in Spagna e in Austria, a conclusione dell’indagine convenzionalmente denominata “INDOOR”, i Carabinieri del Nucleo Investigativo, con il supporto dei Comandi Provinciali territorialmente co

Venezia : Carabinieri arrestano latitante albanese : Venezia, 12 nov. (AdnKronos) - I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Venezia, a termine di una prolungata e complessa attività d’indagine, resa possibile grazie anche alla collaborazione della Direzione Centrale di Polizia Criminale e quindi della Polizia albanese, hanno

Edilizia : Venezia - controlli Carabinieri - 7 aziende su 8 irregolari (2) : (AdnKronos) - A Noale veniva riscontrato in un cantiere edile l’occupazione irregolare di un lavoratore autonomo, impiegato in realtà come dipendente da un’altra ditta, quindi di fatto in nero. Mentre per le violazioni penali in materia di sicurezza sul lavoro, non erano stati rispettati i requisiti

Edilizia : Venezia - controlli Carabinieri - 7 aziende su 8 irregolari (3) : (AdnKronos) - Complessivamente l’attività ispettiva del Gruppo CC Tutela Lavoro di Venezia in provincia ha permesso di conseguire i seguenti risultati: sono state ispezionate 8 imprese, riscontrandone 7 irregolari a vario titolo, esaminate 21 posizioni lavorative (di cui 5 extra – UE), riscontrando

Edilizia : Venezia - controlli Carabinieri - 7 aziende su 8 irregolari : Venezia, 3 nov. (AdnKronos) - Operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Venezia e del Gruppo CC Tutela Lavoro di Venezia sull’impiego di lavoratori irregolari nel settore dell’Edilizia nella parte nord della provincia Veneziana. Nell’ambito dell’attività di controllo e vigilanza di ditte

Venezia : carabinieri arrestano i componenti banda 'Anonymous' (2) : (AdnKronos) - Nel corso dell’attività investigativa è emerso come due rapinatori, in considerazione dell’esiguità del bottino ricavato e del rischio corso, avevano deciso di dedicarsi ad attività criminali più remunerative quali i furti mediante esplosione dei bancomat. L’indagine odierna chiude il

Venezia : carabinieri arrestano i componenti banda 'Anonymous' : Venezia, 19 ott. (AdnKronos) - I carabinieri del Nucleo Investigativo di Venezia e della Compagnia di Portogruaro, nella prima mattinata hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dall’Ufficio GIP del Tribunale di Pordenone (competente per una porzione di territori

Venezia : i veri carabinieri ne arrestano tre 'falsi' per estorsione e rapina : Venezia, 20 set. (AdnKronos) - Si sono spacciati per carabinieri in servizio antidroga nei pressi di un istituto scolastico di San Donà di Piave. E’ avvenuto nel corso della mattinata di ieri quando 2 soggetti, fingendosi dei militari in borghese e simulando un servizio antidroga, hanno controllato

Venezia : i veri carabinieri ne arrestano tre 'falsi' per estorsione e rapina (2) : (AdnKronos) - Ricevuta la segnalazione di ciò che era avvenuto qualche ora prima, il Preside ha raccontato tutta la vicenda al Carabiniere presente che ha attivato tutte le procedure del caso. A quel punto sono intervenuti i militari dell’Aliquota Operativa della Compagnia di San Donà di Piave, che

Venezia : Carabinieri sequestrano oltre 50 kg di marjuana - 4 arresti (3) : (AdnKronos) - Con non poca fatica, sono stati raccolti circa 52 Kg di marijuana composti sia da piante già essiccate che ancora fresche. Queste ultime messe a dimora in un’area coltivata interna al suddetto casolare. A tale quantitativo vanno aggiunte le confezioni “già pronte” (una cinquantina) che

Venezia : Carabinieri sequestrano oltre 50 kg di marjuana - 4 arresti (2) : (AdnKronos) - Da segnalare invece, sempre sul fronte degli stupefacenti, l’arresto con conseguente sequestro di oltre 50 Kg di marijuana, avvenuto nella notte tra il 14 ed il 15 settembre a San Giorgio al Tagliamento (Ve). A ritrovarsi con le manette ai polsi un cinquantanovenne censurato del luogo,