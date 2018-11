Vendita Alitalia | dai commissari c’è il via libera all’offerta vincolante di Ferrovie

ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 novembre 2018) Il viaera nell’aria, ma oggi è arrivata anche l’ufficialità: idihanno dato il loro nulla osta all’offertapresentata il 31 ottobre da, il cui ‘Progetto Az’ entra ufficialmente nel vivo. Tappa fondamentale, quindi, per la procedura didella compagnia di bandiera. Un tassello considerato scontato visto che la proposta delleera considerata in ‘pole position‘, ma che era comunque atteso. Lo stesso Gianfranco Battisti (che guida Fs) questa mattina attendeva una conferma da parte deiche già la scorsa settimana avevano inviato al comitato di sorveglianza del Mise la relazione conclusiva stilata al termine dell’esame delle proposte arrivate dai potenziali acquirenti. E la conferma è arrivata in serata con la lettera nella quale si comunica alle Fs che l’offerta “è ...