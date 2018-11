Varese | quindicenne rapito | picchiato e seviziato in un garage da quattro coetanei

Varese : quindicenne sequestrato da baby gang e torturato : Milano, 20 nov. (AdnKronos) - Lo avrebbero prima sequestrato e poi torturato per ottenere alcune informazioni su una persona sua amica: è accaduto a Varese , secondo quanto riporta 'La Prealpina', dove una baby gang avrebbe chiuso per tre ore un quindicenne all'interno di un garage, lo avrebbe legato

A Varese un quindicenne è stato sequestrato - legato e torturato dai suoi coetanei : Un quindicenne sequestrato in un garage per ore da quattro coetanei, che lo hanno minacciato e torturato per farsi dare informazioni su un suo amico, che la banda stava cercando. E' quanto - si legge su 'La Prealpina - hanno denunciato alla polizia i genitori del ragazzino, residente a Varese.Lo studente sarebbe stato legato a una sedia con dei fili elettrici, picchiato e colpito sui piedi con una spranga di metallo, minacciato con un bastone ...