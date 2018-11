Van Dijk e l’abbraccio con l’arbitro Hategan in lacrime | “ha perso la madre | spero

Germania-Olanda - Van Dijk consola l’arbitro afflitto per la morte della madre [VIDEO] : Alla fine del match di Nations League tra Germania e Olanda, il capitano olandese van Dijk si è reso protagonista di un gesto che ha commosso il web. Il centrale del Liverpool, infatti, ha consolato l’arbitro della gara, il rumeno Hategan, che era venuto a conoscenza della scomparsa della madre poco prima del fischio d’inizio. Ecco il video postato su Twitter dall’account ufficiale della nazionale Oranje. Captain ...

Germania-Olanda - Van Dijk abbraccia l'arbitro : "Ha perso la madre - piangeva a dirotto" : Virgil Van Dijk protagonista indiscusso della sfida di Nations League tra Germania e Olanda che ha sancito la qualificazione degli Orange alle Final Four in virtù della differenza reti negli scontri ...

Nations League - Germania-Olanda 2-2 : gol di Werner - Sané - Promes e Van Dijk : Con il successo sulla Francia di venerdì scorso l'Olanda aveva condannato la Germania alla cocente retrocessione in Serie B in Nations League . E stasera in terra tedesca è andata a prendersi le Final ...

Nations League : Olanda - che rimonta! Germania beffata nel finale da Van Dijk [FOTO] : 1/36 AFP/LaPresse ...

Olanda - così Van Dijk arriva in cielo : colpo di testa da extraterrestre : E' tempo di sfide per i calciatori dell'Olanda, in attesa della partita casalinga di Nations League contro la Francia. I giocatori allenati da mister Koeman hanno fatto a gara a chi riusciva a colpire ...

Liverpool - il nuovo coro dei tifosi per Van Dijk è già una hit - e lui intanto è diventato capitano - . IL VIDEO : ... e per questo contestato, della storia del calcio per cui tutti però sono ora letteralmente impazziti: dai compagni fino ai tifosi… nuovo capitano Attestati di stima? Tantissimi, dal mondo del calcio ...

Liverpool - dopo Salah e Van Dijk in nazionale va ko anche Manè : La sosta dei campionati europei per gli impegni della nazionali rischia di creare qualche problema al Liverpool a causa degli infortuni. dopo Salah e Van Dijk, anche il senegalese Sadio Manè si è ...

LIVE! Olanda-Germania 2-0 : Depay raddoppia dopo il gol di Van Dijk : tra poco il report completo... Cronaca Avvio timido delle due squadre, Werner prova a rompere il ghiaccio al 15' ma l'attaccante del Lipsia si porta il pallone oltre la linea di fondo nel tentativo di dribblare Cillessen. Ci prova ...

Premier League - Troy Deeney dà spettacolo : 'non sopporto Van Dijk : grosso - forte e odio... i suoi capelli' : Troy Deeney, attaccante del Watford, ha dichiarato di odiare il difensore del Liverpool, Virgil Van Dijk: troppo grosso, troppo forte e soprattutto troppa cura per i suoi capelli! La Premier League è ...

