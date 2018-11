Usa | via libera alla vendita della carne sintetica

La Germania ha vietato di viaggiare nella zona Schengen a 18 cittadini sauditi accUsati di essere coinvolti nell’omicidio di Khashoggi : La Germania ha imposto il divieto di entrare e muoversi nella zona Schengen a 18 cittadini sauditi accusati di essere coinvolti nell’omicidio di Jamal Khashoggi, giornalista e dissidente ucciso nel consolato saudita a Istanbul lo scorso 2 ottobre. La decisione

Alimenti : Usa - via libera da Fda e Usda a carne prodotta in laboratorio : L’hamburger del futuro sarà artificiale? Presto potrebbe essere disponibile negli Stati Uniti la carne coltivata in laboratorio. Il dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti e la Food and Drug Administration (Fda) sono scesi in campo e ne controlleranno la produzione, in modo che la carne sintetica possa essere tranquillamente venduta ai consumatori di tutto il Paese. Ne dà notizia la stampa americana. Una dichiarazione ...

La Cina risponde alle critiche Usa sui debiti dei paesi in via di sviluppo - : Hua Chunying ha sottolineato che l'assistenza fornita dalla Cina non implica alcuna condizione politica, ma corrisponde pienamente alla volontà dei governi di questi paesi. "Non esiste un paese in ...

Napoli - De Guzman accUsa : “Giuntoli mi ha dato un pugno perchè non volevo andar via” : Napoli, De Guzman è tornato a parlare del suo addio al club partenopeo, a seguito di un colloquio acceso con Giuntoli Ricordate Jonathan De Guzman? L’ex calciatore del Napoli è attualmente in forza all’Eintracht di Francoforte, dove sta giocando con continuità dopo qualche annata deludente. L’ex partenopeo, durante un’intervista al De Volkskrant, ha parlato del suo addio tormentato col Napoli, svelando alcuni retroscena ...

VIRUS SIMIL-POLIO A PAVIA : RICOVERATO BAMBINO DI 6 ANNI/ Le condizioni di salute - negli Usa già 90 casi - IlSussidiario.net : VIRUS SIMIL-POLIO a PAVIA: un BAMBINO di 6 ANNI è stato RICOVERATO al Policlinico San Matteo. Sospetto contagio per infezione da enteroVIRUS D68 , EV-D68, .

Dopo l'omicidio Khashoggi la trattativa tra Usa e Turchia è avviata. Il grande baratto è più che un'ipotesi : La trattativa è avviata. Il "grande baratto" è molto più che una ipotesi. È il terreno su cui il tycoon di Washington e il sultano di Ankara possono trovare un compromesso utile ad entrambi: l'estradizione dell' "imam golpista" in cambio di un atteggiamento accomodante da parte turca sul coinvolgimento dell'erede al trono Saud, il principe Mohammed bin Salman, nell'assassinio del giornalista e dissidente saudita Jamal ...

Silvio Berlusconi rinviato a giudizio : secondo l'accUsa ha pagato le bugie di Tarantini nell'inchiesta escort : La mannaia dei giudici si abbatte su Silvio Berlusconi. Il Cavaliere è stato rinviato a giudizio dal gup di Bari Rosa Anna Depalo per induzione a rendere false dichiarazioni all’autorità giudiziaria nell'ambito della cosiddetta inchiesta escort. La prima udienza del processo è stata fissata per il 4 febbraio 2019.--Il gup barese ha anche dichiarato la incompetenza territoriale in merito alla posizione dell'ex-direttore dell'Avanti, Walter ...

Asfaltiamole tutte a RagUsa : si comincia da viale dei Platani : Asfaltiamole tutte è il titolo del piano di asfaltatura delle strade di Ragusa che prenderà al via il 20 novembre: Si comincia da viale dei Platani

RagUsa - parco giochi - marciapiedi e vialetti : progetti approvati : Con tre determinazione approvata al Comune di Ragusa saranno realizzati tre progetti: parco giochi a Marina di Ragusa, marciapiedi e vialetti.

Via Mecenate da domani chiUsa al traffico per lavori : BRINDISI - Sarà chiusa al traffico da domani via Mecenate, a Brindisi, per permettere il rifacimento del manto stradale e dei marciapiedi. Per questo motivo il Comune di Brindisi ha ordinato il ...

Una via intitolata a RagUsani nel Mondo : Cerimonia di intitolazione di una via cittadina a “Ragusani nel Mondo”, nei pressi della Questura, domani mattina alle ore 10 a Ragusa.

Al via la stagione tesseramenti dello Csen di RagUsa : In vista dell'anno sportivo 2018-2019 lo Csen di Ragusa ha avviato la stagione di tesseramenti. Tante le novità a partire dalle assicurazioni