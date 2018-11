Usa | papà lascia i figli in auto per fare shopping | bambina strangola fratellino

Papa Francesco cambia il Padre Nostro : è la preghiera più diffUsa : Dopo decenni arriva la riforma del Padre Nostro, la preghiera insegnata da Gesù ai suoi discepoli. L’Assemblea della Cei ha

Un risarcimento milionario. L'accUsatore del Papa - l'ex nunzio Viganò - condannato a risarcire il fratello : l'ex nunzio vaticano negli Stati Uniti, l'arcivescovo Carlo Maria Viganò - protagonista quest'estate di un attacco senza precedenti a Papa Francesco di cui ha chiesto pubblicamente le dimissioni - dovrà versare a uno dei suoi fratelli, don Lorenzo, un sacerdote disabile, un maxi-risarcimento: in tutto un milione e ottocentomila euro, oltre gli interessi legali e le spese processuali. Lo ha stabilito una sentenza (10.359/2018, ...

Usa : morto Stan Lee - il papà dei supereroi Marvel

Papa Francesco frena i vescovi Usa sulle linee guida contro la pedofilia : Colpo di scena a Baltimora all'assemblea generale dei vescovi americani chiamata a votare le nuove misure anti-abusi dopo i recenti scandali sulla pedofilia, dopo il caso Viganò e dopo le sanzioni contro l'ex cardinale Theodore McCarrick. In apertura dei lavori il cardinale Daniel Di Nardo, presidente della Conferenza episcopale americana, ha annunciato che il Papa ha chiesto ai vescovi americani di non votare nuovo linee guida per ...

Papa : Gesù smaschera chi opprime deboli e Usa motivi religiosi : Roma, 11 nov., askanews, - 'Gesù smaschera questo meccanismo perverso: denuncia l'oppressione dei deboli fatta strumentalmente sulla base di motivazioni religiose, dicendo chiaramente che Dio sta ...

Il Papa : a volte la religione Usata per opprimere i più deboli : All'Angelus il pontefice ha ricordato il primo conflitto mondiale: "Severo monito contro tutte le guerre"

Corona contro Ilary - l'ex re dei paparazzi chiede scUsa a Totti : Fabrizio Corona fa retromarcia su Francesco Totti e Ilary Blasi? Non proprio. l'ex re dei paparazzi ha postato sul suo profilo Instagram un post elogiativo del capitano, ma i followers lo hanno ...

PAPA/ Senza emozioni non c'è ragione - ecco perché Francesco chiede scUsa ai giovani - IlSussidiario.net : PAPA Francesco domenica ha concluso il Sinodo dedicato i giovani. Francesco ha chiesto loro scusa per l'errore della Chiesa: dimenticarsi del loro cuore

Papa : Violenza disumana in attentato Usa : 13.00 "Esprimo la mia vicinanza alla città di Pittsburgh, negli Usa, e alla Comunità ebraica, colpita ieri da un terribile attentato nella Sinagoga".Così il Papa all'Angelus. "L'Altissimo accolga i defunti nella sua pace, conforti le loro famiglie e sostenga i feriti.Tutti,in realtà,siamo feriti da questo disumano atto di Violenza. Il Signore ci aiuti a spegnere i focolai di odio che si sviluppano nelle nostre società, rafforzando il senso di ...

Sinodo : il Papa chiede scUsa ai giovani - 'non vi abbiamo dato ascolto' : Papa Francesco chiede scusa ai giovani perché non sono stati ascoltati abbastanza. 'Vorrei dire ai giovani, a nome di tutti noi adulti: scusateci se spesso non vi abbiamo dato ascolto; se, anziché ...

Sinodo : il Papa chiede scUsa ai giovani - "non vi abbiamo dato ascolto" : Papa Francesco chiede scusa ai giovani perché non sono stati ascoltati abbastanza. "Vorrei dire ai giovani, a nome di tutti noi adulti: scusateci se spesso non vi abbiamo dato ascolto; se, anziché aprirvi il cuore, vi abbiamo riempito le orecchie. Come Chiesa di Gesù desideriamo metterci in vostro ascolto con amore, certi di due cose: che la vostra vita è preziosa per Dio, ...

Papa : Giovani scUsateci se noi distratti : 10.48 "Vorrei dire ai Giovani, a nome di tutti noi adulti: scusateci se spesso non vi abbiamo dato ascolto; se,anziché aprirvi il cuore, vi abbiamo riempito le orecchie".Così Papa Francesco nella messa in San Pietro per la chiusura del sinodo sui Giovani. "Come chiesa di Gesù - ha affermato desideriamo metterci in vostro ascolto con amore, certi di due cose: che la vostra vita è preziosa per Dio, perché Dio è giovane e ama i Giovani; e che la ...

Sinodo : Papa - è tempo di difendere la Chiesa dal Grande accUsatore : 'In questo momento ci sta accusando forte e questa accusa diventa persecuzione', ha affermato facendo riferimento alle persecuzioni dei cristiani in varie parti del mondo. Ma diventa anche un altro ...

Tennis - Next Gen Finals : Fritz - il baby papà della racchetta fa sognare gli Usa : Taylor Fritz è in ritardo di un anno. Molti lo aspettavano nel firmamento delle stelle Next Gen già alla prima edizione delle Finals di Milano. Ma lui, diventato professionista nel 2015 a 18 anni e '...