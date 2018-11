Usa | Ivanka come Hillary | mail da account personale

Usa : Ivanka Trump - non sarò io a sostituire ambasciatrice Onu : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Usa - Ivanka Trump : Io all'Onu? No - grazie : 4.29 Ivanka Trump, figlia del presidente americano Donald, non prenderà il posto di Nikki Haley che ieri si è dimessa da ambasciatore Usa all'Onu. "E' un onore servire alla Casa Bianca accanto a tanti grandi colleghi e so che il presidente designerà un formidabile sostituto per l'ambasciatore Haley Quel sostituto non sarò io", ha detto. Intanto Trump ha già una rosa di 5 canditati: tra questi c'è la sua ex vice consigliera per la sicurezza ...