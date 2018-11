Usa | condannato a tre ergastoli l' uomo che uccise la moglie incinta e due figlie

Blastingnews

(Di martedì 20 novembre 2018) Voleva ricominciare una nuova vita con l'amante e per questo Christopher Watts non ha visto altra soluzione possibile se non quella di eliminare fisicamente lae le loro due, Belle e Celeste, di quattro e sette anni. Non solo: ha anche fatto sparire i cadaveri inscenando poi una finta preoccupazione per la loro scomparsa, comparendo in trasmissioni televisive per fare appelli per poterle "ritrovare". Una passione ossessiva ha trasformato unin un killer La storia di Christopher Watts, 33 anni, racconta di come una passione ossessiva possa trasformare un padre di famiglia in un killer spietato, disposto a tutto pur di raggiungere il suo scopo. L', originario del Colorado, ha inizialmente inscenato la scomparsa dellae delle. Poi, quando i tre cadaveri sono stati ritrovati, avrebbe ammesso la verità solo parzialmente, almeno all'inizio. Ha ...