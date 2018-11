Uno scandalo molto inglese | Hugh Grant tra politica e pregiudizio

wired

(Di martedì 20 novembre 2018) A volte la realtà supera di gran lunga la finzione. Immaginate un politicoin vista che, per evitare uno, decide di commissionare l’omicidio dell’amante che lo stava ricattando. Niente, però, va come deve andare e il ben poco esperto sicario assoldato per l’occasione, a causa della nebbia, colpisce il bersaglio sbagliato e, invece di far fuori l’amante, spara al cane. La vicenda sembra quasi una barzelletta, ma, sorprendentemente, si tratta, non solo di una storia vera, ma del più importanteche ha colpito lanegli ultimi 50 anni. I veri protagonisti della vicenda: Jeremy Thorpe e Norman Scott Il protagonista è il rampante Jeremy Thorpe, esponente del Partito Liberale, entrato in Parlamento nel 1959 e sin da subito impegnato nel campo dei diritti civili. In breve tempo Thorpe conquista gli inglesi che lo considerano un uomo di grandi principi, in ...