Una comunità che apprende insieme

'Una vita per la famiglia e la comunità' - l'addio di Ragusa a Maria Zarba : Funerali oggi a Ragusa per Maria Zarba, la donna di 66 anni, barbaramente uccisa a Ragusa l'11 ottobre scorso. I figli con le loro famiglie, i nipoti, sono stati nella cattedrale di San Giovanni, a ...

Carcere e comunità : Una "città nella città" su cui riflettere e specchiarsi : Durante la serata, oltre a una serie di testimonianze provenienti proprio dal mondo del volontariato, ci sarà spazio per numerosi interventi qualificati, grazie alla partecipazione di Livio Pepino , ...

Desirée - tribunale si oppose al ricovero coatto in Una comunità di recupero : La decisione del giudice tre giorni prima dell'orribile morte della ragazzina di Cisterna di Latina. Intanto emerge che una quinta persona avrebbe violentato la 16enne quando non era più cosciente

"Mandate Desirée in comunità" - ma il tribUnale respinse la richiesta tre giorni prima della tragica morte : I servizi sociali di Cisterna di Latina e la famiglia Mariottini avevano chiesto che Desirée fosse mandata coattivamente in una comunità per tossicodipendenti, ma il tribunale dei Minori si era ...

"Desirée deve andare in comunità". Ma il tribUnale tre giorni prima della morte disse no : Tre giorni prima che Desirée Mariottini venisse trovata morta in via dei Lucani a Roma, il procura dei Minori, su sollecitazione dei servizi sociali e della famiglia, aveva chiesto il ricovero della giovane in una comunità di recupero.Come riporta il Corriere, però, il tribunale, vagliata anche la disponibilità delle strutture, non ha ritenuto urgente disporre il ricovero.L'episodio è stato ricostruito dai pm ...

Una risorsa contro lo spopolamento della Sardegna : le Cooperative di comunità : Si tratta di un modello di innovazione sociale dove i cittadini, i soci, sono produttori di beni, fruitori degli stessi ed erogatori verso il mondo esterno. È un modello che fisiologicamente è ...

"Desirée vada in comunità". Ma il tribUnale disse no tre giorni prima della morte : Desirée Mariottini sarebbe dovuta andare in una comunità di recupero per tossicodipendenti ma, tre giorni prima della sua uccisione, un giudice del tribunale dei Minori si oppose al suo collocamento coatto.Come rivela il Corriere della Sera erano stati i servizi sociali di Cisterna di Latina e la famiglia di Desirée a chiedere alla procura minorile che, per la 16enne, si appliccasse questa misura, dopo che all'inizio di ottobre venne fermata per ...

Rinascere a sinistra - per Una Società umana - aperta e comunitaria : È la sfida che dobbiamo tentare e vincere nei prossimi mesi. C'è un nesso tra la rinascita della sinistra ed il rinnovamento dell'Europa. Perché la sfida ardua riguarda il progetto di società, la qualità della vita e delle relazioni umane, la qualità della democrazia.La sfida è tra una Società umana aperta, comunitaria che promuova per tutti e non solo i benestanti il diritto alla ...

Ubriaco - urla in strada e aggredisce uno straniero con Una bottiglia. Rissa tra extracomunitari in stazione : Un'altra Rissa si è consumata alla stazione di Lecce. Due stranieri, di cui uno Ubriaco, hanno cominciato a litigare davanti a numerosi presenti.

Grande Fratello Vip - Ezio Greggio umilia i concorrenti del reality : 'Una comunità di recupero' : Parte un siluro clamoroso da Striscia la notizia al Grande Fratello Vip proprio nel momento di passaggio della linea. A fine puntata, Ezio Greggio ha così annunciato l'inizio del reality: 'Ci ...

Accoglienza e immigrazione - quando Una comunità accetta il 'diverso' : ... psicologa " Così come un bell' esempio di integrazione sono i tanti e diversi i progetti che vengono portati avanti all'interno delle strutture Sprar che fanno dello sport, della cucina, dell'arte e ...

Brindisi - due extracomunitari picchiati con mazze da baseball : ipotesi di Una rappresaglia a sfondo razzista : Una 15enne che denuncia un’aggressione da parte di extracomunitari, e due africani (estranei alla vicenda) che la sera stessa vengono picchiati con mazze da baseball da due persone a volto coperto. È successo venerdì a Brindisi, in una zona centrale della città: il breve lasso di tempo tra i due episodi fa sospettare agli investigatori che possano essere collegati. Digos e Squadra mobile indagano, in particolare, sull’ipotesi di una ...

Dario Ruscetta : 'Ecco il mio Food Circus Una comunità alla scopertà degli artigiani del cibo' : L'idea di un 36enne modenese che lancia un crowdfunding Un sito 'casa' per andare oltre le produzioni di massa

Seconda edizione del festival del cinema sociale Interferenze al via : "Qui si costruisce Una nuova comunità' : Gli spettacoli sono gratuiti e si terranno alle 17,30 e alle 20,30 al cinema Sant'Antonio di Termoli. Più informazioni su Centro diurno Chesensoha cinema sociale Comune di Termoli Consulta per le ...