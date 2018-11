Un terzo degli europei vota populista E non solo a destra 

agi

(Di martedì 20 novembre 2018) I partiti populisti hanno più che triplicato la loro base in Europa negli ultimi 20 anni, assicurandosi voti sufficienti per mettere i loro leader in posizioni di governo in 11 Paesi e sfidare lo status quo politico in tutto il continente. La crescita costante del sostegno ai partiti populisti, in particolare sulla destra, è rivelata in un'analisi delle loro prestazioni nelle elezioni nazionali in 31 Paesiper due decenni, condotta dal Guardian in collaborazione con oltre 30 politologi. In crescita dal 1998 I dati mostrano che il populismo è stato costantemente in aumento almeno dal 1998. vent'anni fa, i partiti populisti erano in gran parte una forza marginale, rappresentandoil 7% dei voti in tutto il continente. Ma nelle ultime elezioni nazionali, un voto su quattro era per un partito. "Non molto ...