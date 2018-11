Un secolo di Montecitorio | presentato alla Camera il documentario Sky

digital-news

: #CentenarioAula e realizzi che sei nella storia! Quì,un secolo fa,si inaugurava la nuova aula della Camera e la pri… - GiusyVersace : #CentenarioAula e realizzi che sei nella storia! Quì,un secolo fa,si inaugurava la nuova aula della Camera e la pri… - Claudio8013 : RT @GiusyVersace: #CentenarioAula e realizzi che sei nella storia! Quì,un secolo fa,si inaugurava la nuova aula della Camera e la prima sed… - Libellula51 : RT @AngeloTofalo: Il 20 novembre 1918 ha avuto luogo la prima seduta della Camera dei Deputati, era appena finita la Prima guerra mondiale… -

(Di martedì 20 novembre 2018) Un suggestivo viaggio nel cuore diper mostrare – in occasione delle celebrazioni del centenario dell’Aula – lo straordinario intreccio di arte e storia che vive tutt’ora in uno dei luoghi in cui si sviluppa la vita politica nazionale. Lo racconta il“L’Aula di. Untra Arte e Storia”, prodotto da Sky Arte e realizzato da Tiwi,in anteprima presso l’Aula dei Gruppi Parlamentari...