Un Posto al Sole spoiler | Guido scopre che Mariella è incinta | la Viscardi scappa

(Di martedì 20 novembre 2018) Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea “Unal”. Per la settimana che andrà dal 26 al 30 novembre, saranno molteplici i colpi di scena. Prosegue la storia dedicata alla giovane e fragile Vera che, in preda ai suoi deliri, scapperà dalla clinica destando la preoccupazione di Ferri e di suo padre. Non mancherà l’attenzione anche su una tematica da tempo lasciata in sospeso: la gravidanza diAltieri. La donna sotto consiglio di Cerruti, troverà il coraggio di affrontaree di rivelargli di essere in dolce attesa. La follia di Vera Vera, convinta di essere messa da parte, manifesterà l'intenzione di abbandonare la clinica in cui è in cura, ma Roberto interviene prontamente per cercare di calmarla e di farla ragionare. Valerio dopo aver scoperto la scioccante verità sul conto di sua figlia,capisce che la decisione di voler ...