Ultime notizie Melegatti : la bufala impazza ma 35 dipendenti al lavoro : Quali sono le Ultime notizie Melegatti veritiere? L'azienda italiana gode finalmente di ottima salute (dopo il rischio chiusura 2017) o è ancora prossima al fallimento? La bufala che avevamo commentato con voi la scorsa settimana continua ad essere creduta e condivisa su WhatsApp come su Facebook ma la situazione è ben diversa da quella descritta nella nota social. Come pure raccontato nel nostro precedente approfondimento, la società è ...

Alitalia-Fs - piano industriale a gennaio/ Ultime notizie Battisti : "Aspettiamo ok Mise e parliamo con EasyJet" - IlSussidiario.net : Alitalia-Fs, piano industriale slitta a gennaio. L'ad Battisti: "Aspettiamo ok Mise e parliamo con EasyJet". Le Ultime notizie

Scuola - stipendio insegnanti aumenta di 14 euro/ Ultime notizie - sindacati : "Così non trattiamo col governo" - IlSussidiario.net : Scuola, stipendio insegnanti aumenta di 14 euro: Ultime notizie. sindacati sul piede di guerra: "Così non trattiamo col governo"

IBRAHIMOVIC TORNA AL MILAN/ Ultime notizie - accordo totale ma si attende la sentenza Uefa - IlSussidiario.net : Zlatan IBRAHIMOVIC potrebbe TORNAre al MILAN: 4 ore di colloquio tra Raiola e il club, pronto un contratto per 6 mesi a 1,5 milioni di euro

BARCELLONA - TRENO DERAGLIATO PER MALTEMPO : UN MORTO/ Incidente Ultime notizie : bilancio feriti sale a 44 - IlSussidiario.net : BARCELLONA, deraglia TRENO di pendolari: un MORTO e 44 feriti, linea Catalogna ko. ultime notizie, Incidente causato dal MALTEMPO

Chicago - sparatoria al Mercy Hospital : 4 morti/ Ultime notizie - uccide 2 donne e un poliziotto - IlSussidiario.net : Usa, sparatoria in ospedale: persone colpite al Chicago Mercy Hospital da un assalitore , forse a sua volta ferito, dopo una lite per il parcheggio

Milan - verso la sentenza Uefa/ Ultime notizie : udienza a Nyon - mercato limitato per le sanzioni? - IlSussidiario.net : Milan verso la sentenza Uefa: udienza a Nyon, mercato limitato per le sanzioni? Arrivano le decisioni per le violazioni del fair play finanziario

Omicidio Roxana confessa il marito : l'ha uccisa perché aveva un altro - Ultime notizie Flash : Marco Muscaglia, operaio di Savona, confessa di aver ucciso la moglie Roxana Zenteno, dichiarando che lei aveva una relazione con un altro uomo

Stati Uniti - una coppia muore in un incidente stradale : Kathryn e Joseph stavano andando a sposarsi - Ultime notizie Flash : Una coppia è morta in un incidente stradale negli Stati Uniti, mentre stava raggiungendo Pittsburgh per convolare a nozze

Van de Beek alla Roma?/ Ultime notizie : Monchi dopo Kluivert punta gli altri gioielli dell'Ajax - IlSussidiario.net : Van de Beek alla Roma potrebbe essere un colpo di calciomercato della Roma nella sessione di riparazione di gennaio prossimo.

Amazon Black Friday 2018/ Ultime notizie : offerte e promozioni - sconti fino al 40% per lo shopping natalizio - IlSussidiario.net : Black Friday 2018, al via la settimana dei grandi sconti in attesa del 23 novembre. Guida e consigli sulle offerte già attive, le promo tech di oggi.

Strage di Erba - Olindo Romano e Rosa Bazzi innocenti?/ Ultime notizie : ecco i reperti che saranno analizzati - IlSussidiario.net : Strage di Erba, Olindo Romano e Rosa Bazzi innocenti? Ultime notizie: ecco i reperti che saranno analizzati dal pool difensivo

Dzeko al Real Madrid?/ Ultime notizie : emissari a seguire Spagna-Bosnia e la Roma trema - IlSussidiario.net : Edin Dzeko al Real Madrid è una delle voci di calciomercato che fa rumore in casa Roma. Secondo As.com emissari dei blancos erano a seguire Spagna-Bosnia

Giusy Pepi scomparsa - un suo ex sotto torchio/ Ultime notizie : il giallo degli avvistamenti - IlSussidiario.net : Giusy Pepi scomparsa, un suo ex sotto torchio. Ultime notizie e il giallo degli avvistamenti della mamma sparita da Vittoria