Uefa-Eca | cooperazione fino al 2024

Uefa-Eca - accordo per il futuro : dal 2024 terza competizione. Agnelli-Ceferin : 'SuperLega? Non esiste' : Però è presto in ogni caso per parlarne" 14:22 20 nov Nel futuro avremo una nuova Champions, è possibile che ci sia una coppa del mondo per club nuova? Agnelli: "Il futuro deve essere scritto. Ciò ...