UE vs ITALIA Lo scontro che ci può costare 60 miliardi l' anno - IlSussidiario net

Ue-ITALIA - scontro senza precedenti - Emmott : 'Regole stupide - diano chance al governo' : Movimento Cinque Stelle e Lega, oggi al governo, sin dalle loro campagne elettorali hanno manifestato una certa insofferenza verso certe regole dell'Unione Europea. Come quelle che, ad esempio, stanno già portando ad uno scontro senza precedenti l'Italia con la Commissione Europea. Non era infatti mai accaduto che un esecutivo presentasse a Bruxelles una manovra finanziaria che non rispettasse i parametri imposti a ciascuno stato membro. ...

LIVE Croazia-ITALIA basket femminile - Qualificazioni Europei 2019 in DIRETTA : scontro diretto quasi decisivo per le azzurre : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro tra Croazia e Italia, valevole per la quinta giornata delle Qualificazioni agli Europei di basket femminile 2019 che si svolgeranno in Serbia e Lettonia. Si tratta di una partita di enorme importanza per entrambe: l’Italia deve vincere per non dover rendere immensamente complicata la sfida di La Spezia contro la Svezia, mentre la Croazia ha l’obbligo di portare a casa i due ...

Sergio Mattarella - il retroscena sullo scontro finale con il governo per la manovra : cosa rischia l'ITALIA : Era dai tempi della trattativa per la formazione del governo che sul presidente della Repubblica Sergio Mattarella non c'era l'attenzione spasmodica per ogni sua smorfia facciale come in questo ...

Manovra - Bini Smaghi : “Governo non vada allo scontro con Europa - in gioco risparmi degli ITALIAni. Spread? Non è una leggenda” : “Il M5s deve trovare una soluzione perché in gioco c’è il risparmio degli italiani: andare contro non è mai portatore di soluzioni utili per la crescita. Bisogna ridurre l’incertezza e lo spread – ha dichiarato l’economista Lorenzo Bini Smaghi, ex componente del comitato esecutivo della Bce, a margine di Scrittorincittà- Chi considera lo spread una leggenda non ha capito come funziona. Mario Draghi ha fatto bene il ...

Lo scontro ITALIA-Ue in un vicolo cieco : Come era prevedibile, alla Commissione Europea la risposta del governo italiano che intende mantenere inalterati i dati riguardanti i saldi e la crescita non è piaciuta affatto. Finisce così miseramente l'improbabile tentativo di mediazione del ministro Tria, con l'incerto e inefficace sostegno del presidente del Consiglio. Vasi di coccio finiti tra vasi di ferro, quali, per ora, sono Salvini e Di Maio.I primi a chiedere che ...

Manovra - Bruxelles prepara le sanzioni. E scontro ITALIA vs Europa : Manovra, Bruxelles prepara le sanzioni. E scontro Italia vs Europa La lettera inviata nella notte alla Commissione europea coferma le previsioni di cresciota all’1,5% e, soprattutto, il rapporto deficit/Pil al 2,4%. Tutto da capiono, insomma. Come da copione sarà anche la prossima mossa di Bruxelles. Il 21 novembre, come anticipato oggi dal Giornale, verrà infatti avviata la procedura di infrazione contro l’Italia per aver violato le ...

SCONTRO ITALIA-UE/ 'Se votiamo contro il bilancio europeo - ci cacciano...' - IlSussidiario.net : Nella missiva il Governo ripropone l'impianto e i saldi della propria politica economica. La risposta dell'Europa, già pronta, arriverà entro fine mese

SCONTRO UE-ITALIA/ Il punto debole della risposta di Tria a Bruxelles - IlSussidiario.net : Lo SCONTRO tra Italia e Unione europea prosegue. Domani dovrebbe partire la lettera di risposta di Tria a quelle pervenute da Bruxelles nei giorni scorsi

Migranti - nuovo scontro ITALIA-Malta. Arcivescovo di Milano : «Resistere alla paura» : Il Viminale: La Valletta regala bussola e benzina ai profughi per farli arrivare a Lampedusa. La replica: è Roma che non rispetta obblighi ...

L'Ue "corregge" i conti ITALIAni. Scontro Roma-Bruxelles : ...5% come previsto dal governo ma si fermera' all'1,2% nel 2019, e all'1,3% nel 2020 contro la stima del 1,6% indicata dal governo nella nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza. Per ...

I BTP ITALIAni chiedono cautela e sullo scontro ITALIA Europa ci sarà un compromesso : Certo, tutte queste preoccupazioni svanirebbero se le prospettive di crescita suggerissero l'arrivo di tempi migliori per l'economia Italiana. Ma l'Italia ha appena registrato per il terzo trimestre ...

Agenzia spaziale ITALIAna - revocato l’incarico a Battiston : scontro nel governo tra M5s e Lega : scontro all'interno del governo dopo la revoca dell'incarico di presidente dell'Agenzia spaziale italiana a Roberto Battiston. Protesta il M5s per la decisione del ministro dell'Istruzione Marco Bussetti: "Ci saranno conseguenze", avvertono i vertici del MoVimento. Il viceministro Fioramonti attacca: "Queste scelte andrebbero condivise".Continua a leggere

Irraggiungibile Huawei Mate 20X per gli ITALIAni? Riscontro ufficiale azienda : Che gran delusione per gli italiani il Huawei Mate 20 X. Non che il device abbia un valore hardware discutibile ma quello che pesa ai fan del nuovo smartphone lanciato insieme ai Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro è il fatto di non riuscire ad accaparrarsene un esemplare. Solo questione di tempo o dietro la prima difficoltà si nasconde una strategia ben precisa? Il Huawei Mate 20 X è lo smartphone della serie Huawei Mate 20 dedicato al mondo del ...