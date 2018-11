Uccide le figlie di 4 e 7 anni insieme alla moglie incinta per sposarsi con la sua

Usa - strage familiare : Uccide le figlie e la moglie - voleva sposarsi con l'amante : Una vicenda che ha il sapore di una vera e propria tragedia familiare. Un episodio, però, causato dalla furia e dalla crudeltà di un uomo, Christopher Watts, trentatreenne del Colorado, negli Stati Uniti d'America, che si è reso protagonista di un efferato pluriomicidio nei confronti delle sue figlie piccole e di sua moglie per poter arrivare al suo unico obiettivo: quello di risposarsi, ma con la sua amante. Secondo quanto riferisce il ...

Uccide la moglie e le figlie per sposarsi con amante : condannato a tre ergastoli : È stato condannato per triplice omicidio a tre ergastoli da un tribunale dello stato del Colorado (Usa) l'uomo che nei mesi scorsi uccise la moglie incinta e le due figliolette, simulandone poi la scomparsa. Il 33enne Christopher Watts pensava di aver ordito un piano perfetto, studiato nei minimi dettagli. Il tutto per sposarsi con l'amante.Dopo aver commesso le atrocità, lanciò un disperato appello televisivo: "Mia moglie e le mie due figlie ...

Infermiera Uccide le figlie di 7 e 9 anni con un'iniezione - poi si suicida. Trovate due lettere : Con un'iniezione ha tolto la vita alle figlie, poi si è uccisa. Un'ex Infermiera di 48 anni, Marisa Charrère, ha ucciso - in base ai primi rilievi della polizia - le figlie di 7...

Non riesce a dargli un figlio maschio - lui la Uccide bruciandola viva assieme alle figlie : Pushpa Devi, una donna di 40 anni, e le sue figlie di 8 e 5 anni, sono state bruciate vive dai suoceri nello Stato di Bihar, nell'India nordorientale. Per i responsabili dell’orrendo crimine, la donna era “colpevole” di non riuscire a partorire un figlio maschio. In tutto il Paese sono numerosi anche i tentativi di infanticidio di neonate: la settimana scorsa, una bimba nata cieca è stata sepolta viva dai genitori.Continua a leggere

“Aiutatemi a liberare i gattini da sotto il letto”. Poi tenta di Uccidere le figlie : una è morta : Julie Ann Orellana, 46enne americana, è accusata di omicidio di primo grado e tentato omicidio: ha sparato e pugnalato sua figlia di 8 anni, e poi provato a fare lo stesso con quella di 11, che è però riuscita a fuggire. La polizia ha trovato una lettera di sei pagine macchiata di sangue che illustrava i motivi del suo folle piano.Continua a leggere

Australia : giovane padre Uccide le sue tre figlie - la moglie e la suocera : Una terribile tragedia familiare [VIDEO] è avvenuta nei giorni scorsa a Bredford, non lontano da Perth, sulla costa ovest Australiana. Un 24enne, Anthony Robert Harvey, ha ucciso la sua consorte, Mara Harvey di 47 anni e le sue tre figlie, Charlotte, Alice e Beatrix: la prima di 3 anni e le ultime due, fra loro gemelle, di due anni. La tragedia sarebbe avvenuta per motivi economici. Il giorno dopo l'omicida avrebbe ucciso anche la suocera e ...