Tutela della biodiversità e produzioni green | rilanciare la bio-economia delle foreste

La leghista Stefania Pucciarelli è stata nominata presidente della Commissione per la Tutela dei diritti umani del Senato - tra molte critiche : La senatrice della Lega Stefania Pucciarelli è stata nominata presidente della Commissione per la tutela dei diritti umani del Senato, succedendo così al rispettato politico e attivista Luigi Manconi. La nomina è stata molto criticata dal Partito Democratico e sui

A Loano un convegno su "Tutela del minore - della donna e diritti sociali" e l'inaugurazione della "Panchina Rossa" : Secondo alcune recenti statistiche, nel mondo , e anche in Italia, subisce violenza una donna su tre. E spesso questa violenza viene perpetrata tra le mura domestiche da partner o ex partner. I molti ...

Tutelare risparmio privato ed equilibrio conti pubblici. Il richiamo di Mattarella nel giorno della manovra alle Camere : Sergio Mattarella richiama tutti all'equilibrio dei bilanci pubblici - come richiamato dalla Costituzione - alla tutela del risparmio delle famiglie italiane. Il presidente della Repubblica ha inviato un telegramma in occasione della Giornata Mondiale del risparmio."I risparmi delle famiglie rappresentano complessivamente un elemento di forza che va accuratamente tutelato. Esso, unito all'equilibrio dei bilanci pubblici - espressamente ...

Vaccino contro lo pneumococco nei bambini : difendere il diritto alla migliore Tutela della salute e all’equità : Il Board del Calendario per la Vita esprime forte preoccupazione per la possibilità che nelle gare per le forniture dei vaccini attualmente in corso in diverse Regioni possa prevalere un approccio più improntato alla ricerca del risparmio rispetto alla massima possibile tutela dei bambini nei confronti di patologie gravi e talora mortali. Premesso che tutti i vaccini oggi disponibili sul mercato nazionale sono di provata sicurezza ed efficacia, ...

Codice della crisi d'impresa : buona notizia la Tutela di aziende e lavoratori - oltre che dei creditori : Come sempre la cronaca ci ricorda, la crisi di grandi imprese, di recente, Alitalia e Ilva, devasta la vita dei lavoratori e delle loro famiglie, impoverisce vasti territori, ricaccia nell'...

Calabria - WWF : conservare - ripristinare e Tutelare gli habitat e le specie della Rete Natura 2000 : “L’avviso pubblico per la realizzazione di oltre 40 progetti di conservazione, ripristino e tutela della Natura della Regione Calabria è una buona notizia non solo perché rende disponibili risorse destinate a conservare, ripristinare e tutelare gli habitat e le specie della Rete Natura 2000 ma anche perché riconosce l’importanza e valorizza il ruolo delle associazioni di tutela ambientale”: lo dichiara il Direttore Generale di WWF Italia Gaetano ...

Collisione tra navi al largo della Corsica - Greenpeace : Tutelare il Santuario dei cetacei : “Le nostre preoccupazioni si sono avverate: un altro incidente incredibile tra imbarcazioni che dovrebbero esser dotate delle migliori tecnologie e in condizioni meteorologiche assolutamente ideali. In attesa dei risultati dell’indagine che deve accertare le responsabilità, ora possiamo solo sperare che le delicatissime procedure per disincastrare le due navi riescano ad evitare ulteriori dispersioni di combustibile in mare e, ...

Tutela del terzo e inefficacia dell’assegnazione della casa familiare : Cassazione del 24.1.2018 n. 1744 ha affermato che in caso di azione proposta dal terzo (proprietario) per l'accertamento dell'inefficacia dell'assegnazione della casa familiare o della convivenza, per assenza dei presupposti, la spettanza di un'indennità per l'occupazione illegittima si ha a far tempo dal verificarsi della mora restitutoria, mediante intimazione o richiesta, oppure, in mancanza, domanda giudiziale.Continua a leggere

Bonifiche delle aree inquinate : il Piano della Regione per Tutelare la salute pubblica : "Le Bonifiche sono sempre state una priorità per la Giunta Pigliaru, sia per garantire la tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente che la riconversione del territorio ai fini del suo sviluppo ...

Indagini della polizia e dei carabinieri del nucleo Tutela del patrimonio artistico : Un cittadino, con la passione del metal detector, in un bosco trova, nascosti in un sacco sottoterra, arredi sacri trafugati , UMWEB, Perugia. Nei giorni scorsi i poliziotti della Volante sono ...

Il Ministro della Salute Giulia Grillo annuncia che istituirà il "sottosegretario alla Tutela degli animali" : Il Ministro della Salute Giulia Grillo ha espresso oggi la volontà di istituire all'interno del ministero la figura del "Sottosegretario alla tutela degli animali". A rivelarlo oggi è Walter Caporale, presidente della onlus "Animalisti Italiani" che esprime la sua soddisfazione con queste parole: "Accogliamo con viva soddisfazione la proposta del dicastero alla Salute - spiega - che per noi rappresenta uno sforzo concreto ...