Tumori | cancro-trombosi legame rischioso | ma sopratutto sconosciuto ai pazienti

Tumori : dagli antibiotici per l’acne una nuova speranza di cura contro il cancro al seno : L’effetto antitumorale in vivo della doxiciclina, un antibiotico appartenente alla classe delle tetracicline e comunemente impiegato nel trattamento dell’acne volgare, è stato recentemente pubblicato sulla rivista internazionale “Frontiers in Oncology”, aprendo la strada al possibile utilizzo degli antibiotici nel trattamento del tumore della mammella. Gli antibiotici infatti, oltre a uccidere i batteri, hanno un effetto distruttivo ...

Cancro : biostampante in 3D coltiva Tumori per la ricerca : La start-up Inventia ha sviluppato una biostampante 3D che può produrre cellule umane, consentendo di coltivare tumori realistici per testare farmaci antiCancro. “Rastrum” è una stampante che sfrutta il principio della tecnologia a getto d’inchiostro per produrre cellule e può allo stesso tempo condurre esperimenti. Inventia ha potuto realizzare il dispositivo grazie al sostegno finanziario ricevuto dal colosso australiano del ...

Microonde e cancro - la bufala che provoca i Tumori : perché è una stupidaggine : In Italia come nel resto del mondo la cucina è da tempo il teatro di infinite leggende metropolitane che grazie ai social media vengono amplificate fino a diventare delle vere e proprie bufale. Di recente l' amico Agostino Macrì, doppia laurea in Scienze Biologiche e in Medicina Veterinaria, grande

Tumori : noto farmaco riduce di 1/4 i casi di cancro nei pazienti ad alto rischio cardiovascolare : L’acido acetilsalicilico riduce in maniera significativa il rischio di ammalarsi di tumore nel paziente ad alto rischio cardiovascolare (secondo l’AIRC, un uomo su due e una donna su tre, nel corso della loro vita, svilupperanno questa malattia). Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Determina dell’Agenzia Italiana del farmaco (AIFA), l’Italia è il primo Paese al mondo a riconoscere ufficialmente questo beneficio preventivo aggiuntivo ...

Tumori : cellulari e cancro - per agenzia Usa ci sono evidenze ma modeste : L’uso dei telefonini può alla lunga provocare lo sviluppo del cancro? A questa domanda ha provato a rispondere il più lungo e costoso studio realizzato fino ad oggi, curato dall’agenzia pubblica americana National Toxicology Program che ha usato come cavie 3 mila fra topi e ratti. La ricerca è durata 10 anni, con una spesa pari a 30 milioni di dollari. L’indagine, che ha preso in esame la tecnologia 2G e 3G dei cellulari ...

Tumori : vaccino cubano efficace contro il cancro al polmone : Cimavax-efg è stato somministrato a circa 5mila pazienti cubani ed ha dato risultati promettenti contro il tumore al polmone.Continua a leggere

Tumori : mille nuovi casi cancro pancreas al mese - nel Dna la “chiave” per batterlo : Non sono certo incoraggianti gli ultimi dati del registro Airtum sul cancro del pancreas. “Nel 2018 la stima è di 13.300 nuovi casi, cioè più di mille al mese in Italia. Con un lieve aumento nelle donne. Nel 2015 ci sono stati 11.400 decessi per questa malattia e le stime sulla sopravvivenza purtroppo sono ancora quelle di qualche anno fa: a 5 anni dalla diagnosi il dato è di circa l’8% e a 10 anni del 3%“. Parola di Giampaolo ...

Olio extravergine d'oliva contro Tumori all'intestino/ L'acido oleico blocca infiammazione e blocca il cancro : L'Olio extravergine d'oliva ha dei poteri contro i tumori all'intestino: L'acido oleico prodotto blocca le infiammazioni e previene il cancro creando una barriera protettiva.(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 00:32:00 GMT)

Tumori - la svolta sul cancro al seno ormone-sensibile : il nuovo farmaco disponibile in Italia : Finalmente una buona notizia per il tumore mammario ormone-sensibile, ovvero quel tipo di cancro del seno che viene trattato solo con farmaci anti-ormonali standard, e quindi senza chemioterapia, alla quale questi tipi di neoplasie si sono rivelati totalmente insensibili. Il 30% di questi adenocarci

Tumori - USA : ridotto da 289 a 78 milioni in risarcimento da Monsanto per cancro : Negli Stati Uniti il tribunale di San Francisco ha confermato la sentenza che condanna il colosso dei prodotti agricoli Monsanto come responsabile del cancro terminale che ha colpito un giardiniere di 46 anni, ma ha ridotto significativamente il risarcimento all’uomo: la somma, originariamente fissata in 289 milioni di dollari, è stata rivista a 78 mln. Il giudice Suzanne Ramos Bolanos ha deciso che, in caso di accettazione del ...

Tumori : “più forti del cancro” - i ricercatori smontano le fake news : In programma domani, 22 ottobre “Esmo per l’Italia – Più forti del cancro“, in diretta streaming dal Congresso dell’European Society for Medical Oncology, in corso a Monaco di Baviera, su www.piufortidelcancro.it. “Questo evento nasce nel 2014 per valorizzare il lavoro dei ricercatori italiani, più noto all’estero che nel nostro Paese, che già allora era in preda ad amori incondizionati per le fake news ...

Cancro e inquinamento in Italia - maglia nera per i Tumori infantili : All'evento hanno partecipato oltre 60 rappresentanti del Governo, del Parlamento, delle associazioni di consumatori, della scienza e dell'imprenditoria, riuniti per fare il punto sulle criticità nel ...

Tumori : le diete ricche di olio di pesce potrebbero aiutare a combattere il cancro al seno - ecco come : Gli acidi grassi omega-3, come quelli contenuti nell’olio di pesce, potrebbero soffocare la crescita e la diffusione delle cellule del tumore al seno nei topi, secondo un nuovo studio pubblicato sulla rivista Clinical & Experimental Metastasis. Secondo l’autrice, Saraswoti Khadge dell’University of Nebraska Medical Centre, gli acidi grassi impedivano alle cellule tumorali di diffondersi ad altri organi. I ricercatori ipotizzano che questo ...