Tullio Dobner morto | addio allo storico traduttore italiano di Stephen King

(Di martedì 20 novembre 2018) Èdopo una lunga malattia all’età di 72 anni lo scrittore e: per 30 anni, quasi ininterrottamente dal 1983 al 2012, ha tradotto ini libri di. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla moglie Raffaella e dalla figlia Cecilia. I funerali si terranno mercoledì 21 novembre, alle ore 14.30, nella chiesa parrocchiale San Gregorio di Basiano, nel milanese. Dal 1969 ad oggi,ha tradotto dall’inglese quasi 500 libri ed era specializzato nei generi letterari poliziesco, horror, western e fantascienza. Per Sperling e Kupfer, l’editoredi, ha tradotto oltre una quarantina di romanzi del re dell’horror all’americana, da “Cujo” del 1983 a “La leggenda del vento” del 2012, passando, tra i tanti, per “Misery”, “Il miglio verde” e “Cuori in Atlantide”. I ...