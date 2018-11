Tromba marina a Salerno | code di camion all' ingresso del porto

Maltempo Italia - Tromba marina a Salerno. FOTO : Maltempo Italia, tromba marina a Salerno. FOTO Il vortice si è formato di fronte al porto, dove circa 20 container si sono ribaltati e due persone sono rimaste ferite. Edifici scoperchiati a causa di tromba d’aria nel Crotonese, disagi anche in provincia di Lecce Parole chiave: ...

Maltempo Liguria : Tromba marina davanti la costa di Genova - disagi per la pioggia : Primi disagi per la nuova perturbazione che si e’ abbattuta su Genova. I vigili del fuoco stanno intervenendo soprattutto nella zona di Bolzaneto e San Quirico, ma anche sulla costa, per alberi pericolanti e allagamenti di magazzini e scantinati. Anche alcune strade del Ponente sono state invase dall’acqua del mare che, non trovando protezioni a fermarla dopo i danni della settimana scorsa, arriva sulle carreggiate con ...

Ancora maltempo : Tromba marina a Genova foto|video Acqua razionata a Palermo : Nuova allerta in Veneto, Piemonte, Liguria. A Taranto crolla parte di un acquedotto E intanto si fa la conta dei danni: per Confagricoltura oltre due miliardi

Liguria : Tromba marina su Finale Ligure tocca terra - IMMAGINI : tromba marina colpisce il litorale di Finale Ligure, le IMMAGINI. Alcune IMMAGINI appena giunte in redazione mostrano la formazione di una grossa tromba marina nel mar Ligure che successivamente si...

Isola del Giglio : la Tromba marina ripresa dal traghetto Toremar : Intorno alle 16 una tromba marina si è formato al largo dell'Isola del Giglio: eccola nelle immagini riprese da un passeggero del traghetto Toremar. 6 novembre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook