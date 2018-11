TROMBA D' ARIA A SALERNO | CONTAINER FINISCONO IN MARE Video | terrore nel porto | ci sono 2

Maltempo Calabria - TROMBA d’aria a Cutro : alcune scuole danneggiate - domani niente lezione : Il sindaco di Cutro, Salvatore Divuono, ha disposto la chiusura del plesso scolastico di piazza Di Bona per i danni causati dalla tromba d’aria che oggi ha scoperchiato il tetto dell’edificio. La scuola restera’ chiusa per alcuni giorni al fine di consentire le verifiche tecniche ed eliminare eventuali situazioni di pericolo. L'articolo Maltempo Calabria, tromba d’aria a Cutro: alcune scuole danneggiate, domani niente ...

Salerno - TROMBA d'aria al porto/ Video - cittadini terrorizzati : volano container come fossero foglie - IlSussidiario.net : Salerno, tromba d'aria al porto. Video, cittadini terrorizzati: volano container come fossero foglie al porto della nota cittadina campana

Maltempo a Salerno - violenta TROMBA d’aria si abbatte sul lungomare : il video : Una forte ondata di Maltempo ha colpito il Sud del Paese. Due trombe d’aria si sono abbattute nella zona del Salento provocando danni a strutture e il ferimento di un uomo. Un’altra tromba d’aria ha invece investito un treno nel Crotonese causando il ferimento di alcuni passeggeri e il momentaneo blocco della linea ferroviaria. Momenti di terrore a Salerno, dove invece una grossa tromba marina si è formata nel porto ...

TROMBA d'aria a Salerno : Foto e Video : Il porto di Salerno è uno snodo molto importante del commercio marittimo del Sud Italia e degli ingenti danni a esso possono avere ripercussioni significative sull'economia di una vasta area. Il ...

Maltempo al Centro-Sud A Caserta danni alla Reggia - TROMBA d’aria a Salerno Video : In mattinata investito dalla tromba d’aria il treno locale Catanzaro Lido-Crotone. Diversi finestrini in frantumi, feriti alcuni passeggeri. Nel primo pomeriggio tromba d’aria anche a Salerno

Maltempo - TROMBA d'aria investe un treno : finestrini in frantumi : Stamattina su un treno locale tra Catanzaro Lido - Crotone si sono vissuti momenti di panico per un tromba d'aria che ha sballottato il mezzo.

Maltempo al Centro-Sud A Caserta danni alla Reggia - TROMBA d’aria a Salerno Video : In mattinata investito dalla tromba d’aria il treno locale Catanzaro Lido-Crotone. Diversi finestrini in frantumi, feriti alcuni passeggeri. Nel primo pomeriggio tromba d’aria anche a Salerno

Maltempo - cade pezzo di capitello dalla Reggia di Caserta. TROMBA d'aria in Calabria e in Salento : È soprattutto il centro sud a essere colpito dal Maltempo in questa mattina di martedì 20 novembre. Ieri la Protezione civile ha emesso un'allerta arancione per sette regioni : il Lazio, parte dell'...

Maltempo Puglia : il Salento colpito da TROMBA d’aria - si contano i danni : Vigili del fuoco e tecnici delle Ferrovie del Sud Est sono al lavoro da stamattina per rimuovere il grosso albero caduto, a causa del Maltempo, sulle rotaie della linea Casarano – Novoli, tra Parabita e Tuglie provocando il deragliamento del treno 322 che ha investito in pieno il grosso tronco. Le uniche persone a bordo, macchinista e capotreno, non hanno riportato conseguenze. Una tromba d’aria ha colpito l’area tra i comuni ...

Maltempo - TROMBA d’aria investe treno in Calabria : alcuni feriti lievi : Maltempo, tromba d’aria investe treno in Calabria: alcuni feriti lievi È successo stamattina all’altezza della stazione di Roccabernarda. Il convoglio locale Catanzaro Lido-Crotone è stato sballottato dal vento, ma è rimasto sui binari. Diversi i finestrini rotti. Alcune persone ferite: 2 portate in ospedale, non sarebbero ...

Crotone - TROMBA d'aria travolge un treno : vetri rotti e passeggeri feriti : Paura su un treno regionale che transitava sulla Catanzaro Lido-Crotone all'altezza di Roccabernarda (Crotone): il convoglio è stato investito dalla tromba d'aria che si abbattutta stamattina su tutta la provincia, facedo volare tetti e abbattendo alberi,Intorno alle 7,30 del mattino, la furia del vento ha sballottato il convoglio che, fortunatamente è rimasto sui binari. Ma diversi vetri sono andati in frantumi e alcuni passeggeri sono rimasti ...

Pauroso maltempo sul Salento - il video della TROMBA d'aria : Continua il violento maltempo sul Salento. Anche nei giorni scorsi era piovuto molto, ma in queste ore si sta abbattendo un temporale più forte su varie zone della provincia di Lecce. Il temporale ha colpito la zona orientale, ma non solo. Nel Salento centrale durante la notte, si è abbattuta una vera e propria tromba d'aria che ha sconvolto gli abitanti salentini. Ha infatti abbattuto diversi muretti di recinzione, sradicato alberi, creato ...

TROMBA d'aria si abbatte in Salento - fra Taurisano e Ugento : danni e feriti [FOTO] : Un intenso flusso di correnti meridionali che scorre sul ramo ascendente della bassa pressione atmosferica posizionata sull'Italia centrale sta alimentando forti temporali e piogge sulle regioni...

TROMBA d'aria si abbatte in Salento - fra Taursano e Ugento : danni e feriti [FOTO] : Un intenso flusso di correnti meridionali che scorre sul ramo ascendente della bassa pressione atmosferica posizionata sull'Italia centrale sta alimentando forti temporali e piogge sulle regioni...