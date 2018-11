Tripodi-Corrotti | bene sgomberi e demolizione 8 villini abusivi

romadailynews

(Di martedì 20 novembre 2018) Roma – “Accogliamo con piacere lo sgombero e ladegli ottodella famiglia Casamonica. Un plauso va alla polizia di Stato e alla polizia locale di Roma Capitale che hanno portato avanti l’azione odierna nei confronti di una delle famiglie criminali piu’ temute della Capitale”. “Finalmente, grazie all’input della Lega e del ministro dell’Interno Matteo Salvini al governo e’ iniziata una dura lotta alla criminalita’ con piu’ strumenti, mezzi e uomini alle forze dell’ordine. La sicurezza dei cittadini e dei territori e’ realta. Non ci sono piu’ dubbi: lo Stato e la legalita’ trionfano sempre”. Cosi’ in una nota il capogruppo della Lega in Regione Lazio Orlando Angeloe il consigliere del Carroccio Laura. L'articolo...