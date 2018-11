Tria | ' Sono ovviamente preoccupato dall' aumento dello spread'

Legge di bilancio - Tria : “Sono preoccupato per lo spread”. I vicepremier : “Scenderà dopo la decisione della Commissione Ue” : La fiducia dei vicepremier, la preoccupazione del ministro dell’Economia. Mentre si attende la bocciatura della Legge di bilancio da parte di Bruxelles, che domani dovrebbe aprire una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia, dentro il governo le fibrillazioni sui mercati – con lo spread schizzato oltre i 330 punti nei confronti del Bund tedesco – vengono vissuti con stati d’animo diversi. Giovanni ...

IndusTria Italiana Autobus - lavoratori in sciopero : “Niente stipendi - ma i soldi ci sono”. Fiom : “Di Maio si sbrighi” : Gli stipendi di ottobre non sono arrivati “per mancanza di liquidità dell’azienda” e il piano promesso dal governo per riportarla sotto il controllo pubblico con l’ingresso di Ferrovie dello Stato, Invitalia e Leonardo (ex Finmeccanica) richiede più tempo del previsto. Così i 161 dipendenti del polo bolognese di Industria Italiana Autobus (cui si aggiungono quelli della sede di Avellino) hanno incrociato le braccia per ...

Tav - Ue : “Ritardi portano a riduzione dei fondi”. ConfindusTria : “Toninelli si vergogni : i cantieri ci sono” : L’opera deve essere realizzata nei tempi previsti o i fondi europei verranno ridotti. L’opera in questione è il Tav e a parlare è un portavoce della Commissione Ue dopo l’ultimo incontro tra il ministro dei trasporti Danilo Toninelli e l’omologa francese. “È importante che tutte le parti facciano sforzi per completare nei tempi” il Tav, in quanto, ha detto, “come per tutti i progetti della Connecting Europe Facility ...

Di Maio : "Reddito e quota 100 - le risorse ci sono" | Tria : "L'economia rallenta - manovra indispensabile" | Bankitalia : l'aumento dello spread è costato 1 - 5 mld : Il vice premier: "C'è ancora tanto da tagliare". Per il titolare dell'Economia: "Le misure che il governo ha messo a punto rappresentano un percorso che aiuterà il Paese a crescere".

Siparietto in commissione Bilancio - si spegne il microfono di Tria. Borghi : “Questa volta non sono stato io” : Durante l’audizione del Ministro dell’Economia si ripete un episodio che ricorda quando il presidente della commissione Bilancio, Claudio Borghi spense il microfono al ministro Giovanni Tria. Questa volta, inavvertitamente, è il ministro stesso a spegnerlo mentre risponde alle domande di deputati e senatori. Allora Borghi prende parola per ironizzare: “Questa volta non sono stato io” e Tria sorride: “Non sei stato ...

Quota 100 - duello Tria-Padoan : “Sicuri che un pensionamento vale un nuovo assunto? Non ci sono prove” : Anticipare i pensionamenti per facilitare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. È questo il terremo di scontro tra l’ex ministro Pier Carlo Padoan e l’attuale ministro dell’Economia in commissione Bilancio a Montecitorio. Padoan incalza Tria su le leader previsioni ottimistiche di Di Maio e Salvini, secondo i quali per ogni pensionamento più di un giovane entrerà nel mercato del lavoro e il ministro ...

Manovra - Tria : "Ci sono divergenze con Ue ma dialogo continua" : Il dialogo con Bruxelles sulla Manovra italiana andrà avanti. Lo ha assicurato il Ministro dell'Economia, Giovanni Tria, al suo arrivo al palazzo del Consiglio europeo a Bruxelles, dove parteciperà

Nobili - 73 anni di storia indusTriale Ma oggi le sue macchine sono 4.0 Funzionano con app e sensori laser : View Larger Image Nobili, 73 anni di storia industriale Ma oggi le sue macchine sono 4.0 Funzionano con app e sensori laser L'IMPRESA , guidata dal presidente Mario Rossi e dai figli Guido e Giancarlo,...

'Sono fascista' : aggressione sulla metro; Scontro Raggi-Tria per le buche di Roma; Ama - Comune verso 'no' a bilancio - : MANOVRA, VIA 180 MLN PER buche ROMA: E' Scontro Raggi-Tria 'Sono arrabbiata con il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Spero che ci ripensi e lavorerò per questo'. Lo dice la sindaca di Roma, ...

Raggi : "Sono arrabbiata - Tria non tolga fondi a Roma" : " Spero che ci ripensi e lavorerò per questo". Una Virginia Raggi, alquanto "arrabbiata", si rivolge così nei confronti del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, reo di aver tolto 180 milioni di euro destinati a Roma."Penso che se Tria continua in questa direzione non faccia un torto a Virginia Raggi, ma a Roma e a tutti i romani", dice il sindaco della Capitale Raggiunta dai microfoni di "W l'Italia - Oggi e domani", il programma di ...

Manovra - Raggi : ‘Tria ha tolto 180 milioni per le buche di Roma. Sono arrabbiata - il ministro fa un torto a tutti i romani’ : “Nell’attuale Manovra il ministro Tria avrebbe tolto 180 milioni di euro destinati proprio alla cura e a, come dire, alle strade di Roma”. Il j’accuse contro il titolare del ministero dell’Economia porta la firma di Virginia Raggi. Ai microfoni di W l’Italia – Oggi e domani, il programma di approfondimento condotto da Gerardo Greco, la sindaca della Capitale attacca: “Penso che se Tria continua in questa ...

Tria spiega perché lo spread - e le banche - sono un problema per il governo : Parole confermate oggi dal ministro dell'Economia, Giovanni Tria, che ospite di Porta a Porta ha spiegato: "Ci saranno gli stress test nel prossimo mese: le banche dovranno registrare il livello di ...

Tria spiega perché lo spread (e le banche) sono un problema per il governo : Il vicepremier Luigi Di Maio se n'era accorto, quasi improvvisamente, lunedì scorso. Lo spread fa male alle banche. Per questo, aveva spiegato, il governo tiene “sotto controllo gli istituti di credito”. Parole confermate oggi dal ministro dell'Economia, Giovanni Tria, che ospite di Porta a Porta ha

Tria : «Spread a 320 insostenibile a lungo - piani B alla manovra non ce ne sono» : Ha parlato della manovra il ministro dell'economia Giovanni Tria nel salotto di Porta a Porta, ospite di Bruno Vespa. «Per ora non ci sono dei motivi - dice - perché pensiamo...