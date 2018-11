Tragedia a Caserta | muore a 24 anni per un incidente dopo quasi un mese di agonia

Blastingnews

(Di martedì 20 novembre 2018) Quella di cui si sta per parlare è l'ennesima tragica notizia in cui a perdere la vita è un giovane ragazzo. Il drammatico episodio si è verificato in provincia di, nel piccolo comune di Maddaloni, dove il giovanissimo Vincenzo Mataluno, ventiquattrenne del posto, è deceduto a seguito di unstradale eundi, trascorso a combattere tra la vita e la morte. Secondo quanto si apprende dal quotidiano locale Internapoli.it, infatti, il ragazzo ha combattuto per ben ventisei giorni,quattro settimane prima di arrendersi definitivamente a causa della gravità delle ferite e delle fratture subite.a soli ventiquattrogiorni diLa notizia del decesso di Vincenzo Mataluno giunge direttamente dall'ospedale di, dove era stato ricoverato dal 24 ottobre scorso a seguito del tremendoche lo ha visto ...