Traffico di rifiuti | sequestrata nave Aquarius

Assolto Manlio Cerroni : "Per discarica Malagrotta nessun Traffico di rifiuti" : È stato Assolto "per non aver commesso il fatto" Manlio Cerroni, l'ex patron della discarica di Malagrotta accusato dal 2014 di essere capo e promotore di un sodalizio criminoso che si è arricchito smaltendo il rifiuti sin dagli anni Cinquanta in un regime di assoluto monopolio.Per i giudici, infatti, non è mai esistita un'associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti solidi e urbani a Roma e nel Lazio. Cerroni, 92 anni ...