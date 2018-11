Torna l’atlantico con piogge e temperature in rialzo

retemeteoamatori

(Di martedì 20 novembre 2018) Buon pomeriggio ultimi fenomeni al centro-sud mentre la perturbazione odierna sarà sostituita gia’ domani da un modesto fronte atlantico. Nella prima parte di Mercoledì avremo gia’ rovesci al Nord-ovest con nevicate sopra 800-1200m. e in Sardegna mentre nel pomeriggio-sera i fenomeni si estenderanno sui settori tirrenici. Qualche debole piovasco in arrivo anche tra Lombardia, Veneto occidentale, Emilia Romagna, Marche. L’aria fredda che ci ha interessato in questi giorni andrà a dispersi in pieno Atlantico con le correnti che si riposizioneranno meridionali.massime inal centro-sud sopra media al periodo fin oltre 15-20°C Giovedì il tempo migliorerà sarà una giornata di transizione tra schiarite e nubi( isolate precipitazioni al più probabili su Sardegna e basso Tirreno ); possibili nebbie in banchi o nubi basse su Valpadana, Valli del Centro a ...