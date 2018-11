Torino | Iago Falque sarà granata fino al 2022

Torino ufficiale il rinnovo di Iago Falque : contratto fino al 2022 : Il rinnovo era nell'aria, era stato lo stesso Iago Falque ha confermare in una conferenza stampa l'imminenza dell'accordo raggiunto col Torino pochi giorni fa. L'ufficialità era soltanto questione di ...

Sampdoria-Torino 1-4. Gol di Belotti - 2 - - Iago Falque - Izzo e Quagliarella : Orgoglio Torino , che sale in classifica a un punto dalla zona-Europa, , crollo Samp. Quarantadue giorni dopo l'ultimo sigillo, Belotti è tornato a segnare rompendo un digiuno che durava da 479' , ...

Il Torino si butta via : non bastano Iago e Baselli - a Bologna finisce 2-2 : Ora la cronaca nei dettagli. C'E' DJIDJI - Si comincia. Tattiche simili per il Bologna e il Toro, attorno a un 3-5-2 declinabile ora in un 3-4-1-2 ora in un 3-4-2-1, a seconda dei movimenti ...

Torino - Iago Falqué : 'Partita sotto controllo' : Queste le parole di Iago Falqué, attaccante del Torino, dopo i primi 45' di Bologna-Torino: 'E' una partita molto importante - ha detto a Sky Sport - abbiamo iniziato bene . Abbiamo la partita sotto controllo, dobbiamo sfruttare le occasioni nella ripresa'.

Torino - Mazzarri : "Belotti carico - Iago sta bene. Ma occhio al Bologna di Palacio" : Walter Mazzarri, in conferenza stampa, presenta il match di domani contro il Bologna: 'In casa sono una squadra temibile, hanno vinto contro due squadre che stanno andando bene come la Roma e l'...

Torino - la strategia : Iago poi Candreva. E a giugno Lazzari : Torino - Cambiano le stagioni, ma non la posizione delle società in tema di mercato. Di trattative è meglio non parlare in estate per non dare vantaggi alla controparte, come in inverno perché tanto ...

Torino - Cairo a Sky : 'Ventura - sapevo sarebbe tornato. Rinnovo di Iago Falque vicino' : Evento importante per lo sport, non solo per il calcio. Tutti gli sport hanno pari dignità. Stiamo attraversando una fase non facile, ma da cui si può ripartire. Dobbiamo capire cosa fare per ...

Torino - Cairo svela tutto : Candreva - Lazzari e Iago Falque : In occasione del Festival dello Sport il presidente Cairo ha dato importanti indicazioni di mercato ai microfoni di Sky Sport: “il ritorno di Ventura in panchina? Beh ho vinto un paio di scommesse. Sostenevo che sarebbe rientrato prima di un anno dal suo allontanamento dalla Nazionale, c’era chi non mi credeva. E così ho vinto un paio di cene. Certo, la sfida che lo attende è molto difficile. Ma metterà in campo tutte le sue ...