Torino | concorsi truccati per incarichi universitari e medici | 25 indagati

Torino - concorsi truccati per incarichi universitari e professioni sanitarie : 25 indagati. Anche docenti e ricercatori : Presunte raccomandazioni e agevolazioni nei concorsi per incarichi universitari e professioni sanitarie . Queste le contestazioni del pm di Torino Gianfranco Colace nei confronti di 25 persone dopo le indagini del Nas di Torino . Corruzione, turbata libertà del procedimento di scelta e falso ideologico in atti pubblici i reati individuati dal pubblico ministero. L’operazione, denominata “Sanitopoli”, ha interessato docenti ...

