TIM rimodula alcune offerte e regala Internet e cinema per il Black Friday

Da domani 1 novembre in vigore le rimodulazioni TIM : come recedere senza penali : Importante approfondimento quello che vi abbiamo riservato oggi 31 ottobre per quanto riguarda alcune rimodulazioni TIM che entreranno in vigore a partire da domani 1 novembre. Premesso che potete capire se anche il vostro piano è coinvolto semplicemente dando uno sguardo alle ultime fatture o bollette ricevute, vi ricordo che più di un mese fa avevamo già condiviso sulle nostre pagine alcune informazioni preliminari sotto questo punto di vista ...

Da oggi 20 settembre info extra sulle rimodulazioni TIM di fine 2018 : almeno 4 piani coinvolti : Ci sono alcune informazioni importanti che dobbiamo prendere in esame oggi 20 settembre a proposito delle rimodulazioni TIM, quelle che abbiamo iniziato a trattare un paio di giorni fa sulle nostre pagine e che, come si poteva facilmente prevedere, stanno facendo emergere dettagli aggiuntivi da non ignorare. Cosa dobbiamo aspettarci realmente dal prossimo 1 novembre? Come variano gli aumenti e quali sono in definitiva i piani coinvolti? Da ...

Rimodulazioni TIM Rete Fissa : Ecco Gli Aumenti Da Novembre : TIM: ancora Rimodulazioni sulla Rete Fissa dal 1° Novembre. Ecco quanto aumenteranno. TIM Rete Fissa: nuove Rimodulazioni a partire da Novembre Aumento e rimodulazione TIM Rete Fissa da Novembre 2018 L’ennesima rimodulazione di TIM arriverà dal 1° Novembre e sarà effettuata sulla linea Fissa. Solo alcune specifiche tariffe ne saranno colpite. Brutte notizie in arrivo per i […]

Rimodulazioni TIM Rete Fissa : Ecco Gli Aumenti Da Novembre : TIM: ancora Rimodulazioni sulla Rete Fissa dal 1° Novembre. Ecco quanto aumenteranno. TIM Rete Fissa: nuove Rimodulazioni a partire da Novembre Aumento e rimodulazione TIM Rete Fissa da Novembre 2018 L’ennesima rimodulazione di TIM arriverà dal 1° Novembre e sarà effettuata sulla linea Fissa. Solo alcune specifiche tariffe ne saranno colpite. Brutte notizie in arrivo per i […]

Prime rimodulazioni TIM d’autunno : quanto aumentano offerte Senza Limiti e Smart dal 1 novembre : Davvero inaspettate le ultime rimodulazioni TIM per clienti di rete fissa. In queste ore e giorni, l'operatore sta inviando ad un numero limitato ma non trascurabile di clienti una comunicazione in cui si fa riferimento proprio a nuovi aumenti in arrivo su alcune offerte abbastanza diffuse che si concretizzeranno a breve, ossia a partire dal prossimo 1 novembre. La specifica comunicazione relativa alle rimodulazioni TIM giungerà nelle fatture ...