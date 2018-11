Thun cerca addetto a vendite a Roma presso la Galleria Alberto Sordi

newsinforma

: #Set capanna e famiglia Rosso ad Euro 135.00 in #Thun #Casa natale presepe classico ?? - TuttOSuLinuX : #Set capanna e famiglia Rosso ad Euro 135.00 in #Thun #Casa natale presepe classico ?? -

(Di martedì 20 novembre 2018) La, azienda leader nel settore dell’idea regalo, seleziona un/a allepart-time. Ancora un’offerta lavorativa interessante e da cogliere al volo nella città di. La proposta riguarda il punto vendita presentela. Andiamo ora a scoprire nel dettaglio le caratteristiche rite e come fare per candidarsi all’offerta. Candidarsi inL’aziendaaddetti alla vendita con determinate caratteristiche, vediamo come deve essere il candidato o la candidata ideale per tale posizione. E’ richiesta innanzitutto esperienza nel ruolo in ambito retail. E’ necessario possedere una buona padronanza delle tecniche di vendita ed aver sviluppato un’ottima sensibilità economica. Completano il profilo una buona padronanza dei principali strumenti informatici e un naturale orientamento alle relazioni ...