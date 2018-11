Thiago Motta e i suoi modelli | ' Ancelotti il top | Mourinho un vincente | cerca un nemico

Ex Inter - Thiago Motta : 'Mi avevano detto che avrei vissuto un incubo. I calciatori pensano che...' : Intervenuto alla Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista dell'Inter, Thiago Motta, parla del suo addio al calcio. 'Smettere di giocare è la cosa più difficile al mondo per un calciatore. Ma io sono stato fortunato, perché appena chiusa la carriera sono andato subito a Coverciano e poi ho iniziato ad allenare. Non ho avuto il tempo di pensare . Mi avevano ...

Calcio : dal 2-7-2 di Thiago Motta al 5-5-5 di Oronzo Canà - i moduli più pazzi della storia del calcio : E poco importa se la somma fa 11, perché " dice lui in un'intervista alla Gazzetta dello Sport " " io il portiere lo conto in quei 7 in mezzo al campo . Per me l'attaccante è il primo difensore e il ...

Thiago Motta : «Ancelotti è il top - tecnico e gestore perfetto» : L’intervista alla Gazzetta Thiago Motta è (già) diventato un allenatore, è passato in un amen dal campo alla panchina. Oggi è alla guida della Primavera del Psg, viene presentato come un possibile Next Big Thing tra gli allenatori, anche perché ha lavorato con i migliori: Guardiola, Ancelotti, Mourinho. Nella sua intervista alla Gazzetta dello Sport in edicola oggi c’è l’elogio ai suoi maestri. Ma Ancelotti è in vetta alla sua ...