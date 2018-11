Texas | bimbo strangolato con la cintura di sicurezza dalla sorella di 6 anni

Blastingnews

(Di martedì 20 novembre 2018) "Quando ha iniziato a piangere perché avevo smesso di giocare con lui mi sono arrabbiata, e così gli ho messo ladiintorno al collo, ma credevo si fosse addormentato". È stato questo, in sintesi, il drammatico racconto di una bambina di 6di Houston, in, che ha spezzato la vita innocente del fratellino di appena un anno. La tragedia si è consumata mentre il padre dei due bimbi, Adrian Dreshaun Middleton, si trovava in un centro commerciale per acquistare dei capi di abbigliamento. Tornato alla propria autovettura ha visto la figlia in lacrime, e immediatamente ha intuito che c'era qualcosa che non andava. Quando si è accorto dell'accaduto, dopo aver provato inutilmente a rianimare il figlioletto, l'uomo ha chiamato i paramedici che hanno trasportato il piccolo in ospedale: purtroppo, però, ormai non c'era più nulla da fare....