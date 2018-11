Test Valencia | svetta Vinales

Test MotoGp a Valencia : Viñales il più veloce : Il primo giorno di Test della MotoGp, sul circuito Ricardo Tormo di Valencia, ha visto il miglior tempo finale di Maverick Viñales, Yamaha, in 1'31.416 in una sessione disturbata nel finale dalla ...

Valentino Rossi - Test Valencia MotoGP 2018 : “Sono abbastanza contento - la Yamaha è più semplice da guidare” : Terzo tempo e un po’ di luce all’orizzonte. C’è positività al termine del primo giorno di Test a Valencia (Spagna) per Valentino Rossi. Andata in archivio l’annata 2018 del Mondiale di MotoGP proprio sul tracciato spagnolo, il Circus delle due ruote è rimasto sul circuito Ricardo Tormo per svolgere due sessioni di prove e Testare alcune evoluzioni relative al pRossimo anno. La Yamaha ha dato risposte confortanti. Il primo ...

MotoGp – Test Valencia - la prima volta di Petrucci sulla Ducati ufficiale : “abbiamo del margine - mi sento bene” : Danilo Petrucci parla dopo la prima giornata di Test a Valencia, il pilota italiano valuta la sua prima prestazione a bordo della Ducati ufficiale Ad appena due giorni dal Gp di Valencia, ultimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp 2018, va in scena la prima giornata di Test sul circuito Ricardo Tormo in vista della prossima stagione. In questa occasione, i piloti hanno messo alla prova i nuovi motori mostrando difficoltà, ma ...

MotoGp – Test Valencia - la prima giornata non soddisfa Dovizioso : “non abbiamo fatto quasi niente” : Andrea Dovizioso non troppo soddisfatto al termine della prima giornata di Test a Valencia: le parole del forlivese della Ducati E’ terminata la prima giornata dei Test di Valencia di MotoGp: Maverick Vinales è stato il più veloce al termine di una sessione accorciata di un’ora e mezza a causa dell’arrivo della pioggia. Lo spagnolo della Yamaha si è lasciato alle spalle Marc Marquez e Valentino ...

MotoGp – Test Valencia - Marquez rimanda il ‘verdetto’ a domani : “non sono ancora soddisfatto - Lorenzo? Non l’ho visto” : Marc Marquez parla dopo la prima giornata di Test a Valencia, il pilota spagnolo valuta il nuovo motore Honda in vista della prossima stagione Ad appena due giorni dal Gp di Valencia, ultimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp 2018, va in scena la prima giornata di Test sul circuito Ricardo Tormo in vista della prossima stagione. In questa occasione, i piloti hanno messo alla prova i nuovi motori mostrando difficoltà, ma anche ...

MotoGP - Jorge Lorenzo in Honda : le prime foto dai Test di Valencia : Carena nera e classico numero 99 sul cupolino: così Jorge Lorenzo ha affrontato il suo primo giorno da pilota della Honda HRC. Ecco le prime immagini dal circuito Tormo di Valencia I test DI Valencia ...

MotoGp – Test Valencia - Vinales non si accontenta : “nuovo motore? Ho capito subito che siamo migliorati - ma adesso…” : Le prime sensazioni di Maverick Vinales al termine della prima giornata dei Test di Valencia: lo spagnolo della Yamaha soddisfatto ma non si accontenta Inizia nel migliore dei modi la nuova vita di Maverick Vinales: lo spagnolo della Yamaha, lasciatosi alle spalle la deludente stagione 2018, terminata domenica col Gp di Valencia, e anche il suo vecchio numero, il 25, ha iniziato il 2019 col sorriso. Al termine della prima giornata dei Test ...

MotoGp – Test Valencia - Valentino Rossi non nasconde la sua soddisfazione : “il motore nuovo più facile da guidare” : Valentino Rossi parla dopo la prima giornata di Test a Valencia, il pilota italiano valuta il nuovo motore Yamaha in vista della pRossima stagione Ad appena due giorni dal Gp di Valencia, ultimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp 2018, va in scena la prima giornata di Test sul circuito Ricardo Tormo in vista della pRossima stagione. In questa occasione, i piloti hanno messo alla prova i nuovi motori mostrando difficoltà, ma ...

MotoGp – Test Valencia : terminata la prima giornata - la Yamaha sorride col nuovo motore : i TEMPI : Maverick Vinales è il più veloce al termine della prima giornata di Test a Valencia: bene anche Valentino Rossi E’ terminata la prima giornata di Test a Valencia: i piloti della MotoGp sono tornati in pista oggi, dopo la gara di domenica sul circuito Ricardo Tormo, per lavorare sulle moto che guideranno nella stagione 2019. Grande attenzione sui nuovi arrivati, i giovani Mir e Bagnaia, ma anche su chi ha deciso di dare una svolta e ...

MotoGP - Valencia Test Day 1 : Vinales il più veloce prima della pioggia - bene Morbidelli e Bagnaia : Ottimo il debutto del campione del mondo della classe Moto2 Francesco Bagnaia , che ha chiuso a meno di un secondo dalla vetta, subito davanti ad Alex Rins . Action! @jackmilleraus @pecco42 @...

MotoGP - Test Valencia 2018 : Maverick Viñales il migliore davanti a Marquez e a Valentino Rossi. Jorge Lorenzo 18° sulla Honda nella prima giornata : Armi e bagagli da una parte e dall’altra. E’ questa la sensazione che si è respirata quest’oggi a Valencia (Spagna), sede del primo giorno di Test pre-season del Mondiale 2019 di MotoGP. Neanche il tempo di metabolizzare la chiusura del campionato 2018 che subito è il momento di proiettarsi a quello che verrà. 7 ore di prove nella quali tanto si è visto e in cui anche la pioggia ha fatto visita a 1 ora e mezza dal termine, ...

Test di Valencia - al mattino Petrucci davanti : E' di Danilo Petrucci, al suo primo giorno con la Ducati ufficiale, il miglior tempo a metà mattinata dei Test in corso a Valencia in vista della stagione 2019 della MotoGp. Dietro al pilota italiano, ...

MotoGp – Test Valencia - Yamaha al lavoro sul motore : ecco cosa proveranno in pista Rossi e Vinales : Maio Meregalli ed il lavoro che Rossi e Vinales effettuano oggi in pista nella prima giornata dei Test di Valencia E’ iniziata la prima giornata dei Test di Valencia: tra novità da provare, nuovi piloti in arrivo dalle categorie minori ed altri che hanno deciso di cambiare team, i campioni della MotoGp sono di nuovo in pista sul circuito Ricardo Tormo per due importantissime giornate che danno ufficialmente il via al 2019. Occhi ...