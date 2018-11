Tesla | per Elon Musk la pacchia sta per finire Resta solo da capire quando

Tesla Model 3 - Aperti gli ordini anche in Cina : Dopo l'arrivo dei primi esemplari in Italia, la Tesla Model 3 è pronta a sbarcare anche in Cina. La Casa di Elon Musk ha infatti aperto le prenotazioni per la berlina anche ai clienti del primo mercato al mondo per le elettriche. I primi Modelli della compatta saranno prodotti negli Stati Uniti e poi inviati nel Paese asiatico: in futuro, tuttavia, le Model 3 e Model Y saranno costruite localmente nella Gigafactory di Shanghai, per la quale la ...

Teslagrad - il puzzle-platformer finalmente disponibile per iOS e Android : Teslagrad è un 2D puzzle-platformer a tinte action, dove magnetismo e poteri elettromagnetici costituiscono la chiave di volta per scoprire i segreti custoditi nell’ormai abbandonata Torre Tesla. Si tratta di un gioco di Playdigious ambientato nel leggi di più...

Tesla Supercharger ora a pagamento per tutte le vetture dell’azienda : Se si vuole diventare clienti Tesla ora bisogna fare i conti con una grande mancanza, quella dei Supercharger gratuiti, un grande servizio che Tesla ha ormai abbandonato completamente in quanto insostenibile economicamente. Anche i clienti leggi di più...

Tesla Model 3 Performance riceve la Track Mode e batte in pista la Ferrari 458 : La compagnia di auto elettriche di Palo Alto, Tesla, ha introdotto una nuova funzione che permetterà alla Model 3 Performance, la versione con motore doppio e la più potente della sua gamma, di ottenere il leggi di più...

Tesla Supercharger - Stop alla ricarica gratis per i nuovi clienti : Ennesima rivoluzione per i Supercharger della Tesla che d'ora in poi, salvo ripensamenti (come già accaduto nel 2017), non saranno più accessibili gratuitamente per i nuovi clienti. Tutte le Model S e Model X vendute a partire dal 2 novembre, infatti, non potranno più beneficiare delle ricariche illimitate che hanno reso famose le elettriche di Elon Musk.Si torna a pagare (per ora). Come già fatto in passato, la Casa californiana ha annunciato ...

Tesla Supercharger - Stop alla ricarica gratis per i nuovi clienti : Ennesima rivoluzione per i Supercharger della Tesla che d'ora in poi, salvo ripensamenti (come già accaduto nel 2017), non saranno più accessibili gratuitamente per i nuovi clienti. Tutte le Model S e Model X vendute a partire dal 2 novembre, infatti, non potranno più beneficiare delle ricariche illimitate che hanno reso famose le elettriche di Elon Musk.Si torna a pagare (per ora). Come già fatto in passato, la Casa californiana ha annunciato ...

Teslagrad - il puzzle paltformer 2D di Playdigious - è disponibile per Android : Teslagrad è un puzzle-platformer in 2D con elementi di azione, governato dal magnetismo e dai poteri elettromagnetici, in cui impersonerete un giovane armato dell'antica tecnologia Teslamancer tra innumerevoli enigmi e sfide. L'articolo Teslagrad, il puzzle paltformer 2D di Playdigious, è disponibile per Android proviene da TuttoAndroid.

Tesla - una presidente per il dopo-Musk : Robyn Denholm : MILANO - Arriva dall'Australia la nuova presidente per Tesla dopo Musk: è Robyn Denholm. Denholm, ha spiegato la produttrice di auto elettriche, lascerà la Telstra dopo un preavviso di sei mesi dato ...

Tesla : azioni alle stelle - superate le previsioni di Wall Street : Le azioni di Tesla sono aumentate di oltre il 12% dopo che la società ha registrato un utile a sorpresa nel terzo trimestre. Il CEO Elon Musk ha mantenuto la promessa di iniziare a registrare profitti regolari leggi di più...

Tesla Model S e X - Meno optional per semplificare la produzione : Con un tweet Elon Musk ha annunciato che a partire dal mese di novembre saranno modificate le opzioni disponibili per le Tesla Model S e Model X. Per semplificare la produzione saranno infatti eliminate dal listino una serie di combinazioni relative ai rivestimenti interni. Meno opzioni, produzione più efficiente. Già nel 2017 la Tesla aveva ridotto la scelta relativa a materiali e tinte dell'abitacolo dei suoi due Modelli per velocizzare i ...

Rubano una Tesla Model S - ma che figura per i ladri : Avvenimento molto buffo, quello accaduto in Essex, contea dell’Inghilterra orientale, dove due ladri hanno trovato non poche difficoltà per mettere a segno il furto di una Tesla Model S. I due “simpatici” ladri sono riuscita ad leggi di più...

Tesla Model 3 - Aperti gli ordini per la Mid Range : Negli Stati Uniti la Tesla ha aperto gli ordini per la nuova versione Mid Range della Model 3. L'unica differenza rispetto agli altri Modelli della gamma è la capacità della batteria, accreditata di un'autonomia di 420 km, quasi 80 in meno rispetto a quanto garantito dagli accumulatori precedentemente disponibili come unica opzione. Il nuovo allestimento con motore singolo viene proposto con un prezzo di partenza di 45.000 dollari (39.083 euro), ...

Tesla - Musk confessa stress da iperlavoro : 'Sono esaurito'. Titolo crolla : -9% : WASHINGTON - Per due decenni Elon Musk è stato uno degli imprenditori della Silicon Valley più ambiziosi e impertinenti, uno spavaldo pioniere dell'hi-tech incurante delle...

Musk twitta e prende in giro SEC : 'Grande lavoro commissione scopertisti'. Tesla affonda in borsa : -5% : NEW YORK - Elon Musk torna a twittare e all'orizzonte si profilano nuovi guai per Tesla. A meno di una settimana dall'accordo con la Sec sulle accuse di frode, il miliardario visionario...