Terremoto | scossa di magnitudo 3 | 5 a Biancavilla | nel Catanese

Lieve scossa di Terremoto in Friuli Venezia Giulia : avvertita a Cividale (Udine) : Una Lieve scossa di terremoto si è verificata alle ore 15.23 di oggi in Friuli Venezia Giulia, nell'estrema area orientale della regione. Secondo le rilevazioni dell'INGV, la scossa è stata di...

Forte scossa di Terremoto nel Mar Ionio - al largo della Grecia [LIVE] : 1/4 ...

Grecia : continua a tremare il mar Ionio. Forte scossa di Terremoto a largo di Zante : Una nuova Forte scossa di terremoto è stata registrata nel mar Ionio sud-orientale, dove nell'ultimo mese è cominciata una notevole sequenza sismica avviata proprio dal potente terremoto di...

Terremoto in Macedonia : scossa magnitudo 4.3 nel sudest : Una scossa di Terremoto magnitudo 4.2 è stata registrata poco prima delle 6 di questa mattina in Macedonia. Il sisma è stato localizzato a sudest della capitale Skopje, ed è stata avvertita in una vasta area del Paese, nel nord della Grecia e nel sud della Serbia. Secondo i media locali non si registrano danni a cose o persone. L'articolo Terremoto in Macedonia: scossa magnitudo 4.3 nel sudest sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto : scossa di magnitudo 4.2 a Santarcangelo di Romagna. La situazione aggiornata : Notizia aggiornata alle ore 8,29 del 19 novembre 2018*. Una scossa di Terremoto di magnitudo compresa tra 4.2 secondo una stima preliminare si è verificate alle ore 13.48 nella zona di Rimini (con epicentro a Santarcangelo di Romagna). I sismografi Ingv hanno registrato l'origine dell'evento a una profondità di 43,4 chilometri. Sono in corso verifiche di eventuali danni. La scossa è stata ...

Terremoto Rimini - nessun problema dopo la scossa : le scuole saranno regolarmente aperte : scuole regolarmente aperte domani a Rimini, non sono state riscontrate criticità nelle strutture scolastiche, a seguito dei controlli che, uno dopo l’altro e ancora in corso, hanno preso avvio nel primo pomeriggio di oggi dopo le prime notizie giunte sulla forte scossa sismica – magnitudo 4.2 – registrata nella zona di Santarcangelo. Lo riferisce in una nota l’amministrazione comunale. I controlli hanno visto ...

Scossa di Terremoto al largo della Libia [DATI] : Un terremoto magnitudo ML 3.7 si è verificato al largo della costa della Libia, alle 15:22:24 ora italiana, ad una profondità di 9 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Scossa di terremoto al largo della Libia [DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto Emilia-Romagna - scossa nel Riminese : treni sospesi : A seguito del Terremoto magnitudo 4.2 registrato alle 13.48 nel Riminese con epicentro nella zona di Santarcangelo di Romagna ad una profondità di 43 chilometri, la circolazione ferroviaria è sospesa in via precauzionale tra Rimini e Cesenatico sulla linea Rimini-Ravenna e tra Cesena e Riccione sulla linea Bologna-Ancona per consentire la verifica dello stato dell’infrastruttura da parte dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana. L'articolo ...

