Terremoto oggi a Salerno Ingv ultime notizie | sisma magnitudo 3 0 ad Albanella

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 20 novembre 2018 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV / Sequenza sismica all'alba alle pendici dell'Etna, avvertita anche una scossa di moderata entità fino a Catania. Lieve scossa rilevata anche in Toscana, nel senese....

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 19 novembre 2018 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV / Ultime ore decisamente tranquille nel sottosuolo italiano. Nessuna nuova scossa registrata su Rimini dopo il sisma relativamente intenso di ieri. Da segnalare solo...

Terremoto oggi in Romagna : ricalcolata la magnitudo [DATI] : L’Istituto di geofisica e vulcanologia ha ricalcolato e ribassato la magnitudo del Terremoto verificatosi a 4 km est da Santarcangelo di Romagna (Rimini) alle 13:48:45 ad una profondità di 43 km. L’evento è stato un sisma di magnitudo Mw 4.0, inizialmente classificato di magnitudo 4.2. L'articolo Terremoto oggi in Romagna: ricalcolata la magnitudo [DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto Emilia-Romagna - INGV : “Quello di oggi un sisma compressivo - ci saranno altre repliche” : Si è trattato di un “Terremoto originato a profondità rilevante, intorno ai 43 km, quello che ha fatto tremare oggi la provincia di Rimini,” è la prima scossa “che in questi ultimi giorni ha raggiunto la magnitudo 4. Nei giorni scorsi ci sono stati infatti altri due eventi di magnitudo inferiore a 3. Sicuramente ci saranno altre repliche, per questo stiamo monitorando l’evoluzione“: lo ha dichiarato ...

Terremoto oggi in Emilia-Romagna - INGV : evento localizzato in “area ad alta pericolosità sismica” : Alle ore 13:48 italiane del 18 novembre 2018, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha localizzato un Terremoto di magnitudo ML 4.2, tra le province di Rimini e Forlì Cesena, a 4 km da Santarcangelo di Romagna (RN), ad una profondità di 43 Km. Nella tabella sottostante sono riportati i comuni più vicini all’epicentro (meno di 10 km). L’evento, riporta l’INGV in una nota, “è stato localizzato in un’area ad alta ...

Terremoto oggi al Nord Italia - paura in Emilia-Romagna e Marche : al momento non si segnalano danni : A seguito dell’evento sismico registrato alle 13.48 dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nella zona di Rimini, in Emilia-Romagna, con magnitudo 4.2, la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile, si è messa in contatto con le strutture locali del Sistema nazionale di protezione civile. Dalle verifiche effettuate, l’evento – con epicentro individuato tra i comuni di Santarcangelo di ...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 18 novembre 2018 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale INGV / Lievi scosse nel Tirreno e nello Ionio, Aggiornamenti in diretta. Terremoto in tempo reale, INGV / Prima parte di giornata decisamente tranquilla nel sottosuolo...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 17 novembre 2018 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale INGV / Lievi scosse tra Umbria e Abruzzo, scossa debole nel torinese. Aggiornamenti in diretta. Terremoto in tempo reale, INGV / Prima parte di giornata complessivamente...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 16 novembre 2018 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale INGV / Scossa moderata nella notte nel cosentino, lievi episodi al centro Italia. Aggiornamenti in diretta. Terremoto in tempo reale, INGV / Moderata scossa di Terremoto in...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 15 novembre 2018 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale INGV / Sequenza sismica a largo della Calabria, lieve scossa nel romano. Aggiornamenti in diretta. Terremoto in tempo reale, INGV / Dopo le due moderate scosse di ieri, in...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 14 novembre 2018 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale INGV / Notte e mattina senza particolari episodi. Aggiornamenti in diretta. Terremoto in tempo reale, INGV / Lievi scosse sull'Appennino centrale e nel modenese. Altrove...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 13 novembre 2018 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale INGV / Deboli scosse in Sicilia e al centro Italia. Scossa debole anche in Trentino. Aggiornamenti in diretta. Terremoto in tempo reale, INGV / Diverse scosse di Terremoto...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 11 novembre 2018 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale INGV / Lievi scosse al centro Italia e Basilicata Aggiornamenti in diretta. Terremoto in tempo reale, INGV / Giornata relativamente tranquilla nel sottosuolo italiano. Da...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 10 novembre 2018 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale INGV / Lievi scosse al centro Italia e in Friuli. Aggiornamenti in diretta. Terremoto in tempo reale, INGV / Notte decisamente calma nel sottosuolo italiano. Registrate al...