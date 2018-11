Terremoto Centro Italia | Protezione Civile | effettuate verifiche nelle SAE nelle Marche

Terremoto avvertito ad Arezzo. L'epicentro in Romagna - magnitudo 4.0 : Una potente scossa di Terremoto con epicentro nella Riviera romagnola che si è verificata oggi alle 13,48 è stata avvertita distintamente anche in alcune parti della provincia di Arezzo. Le coordinate ...

Terremoto - scossa 4.2 in Emilia : epicentro a Santarcangelo di Romagna. L'esperto : «Ci saranno sicuramente repliche» : Una forte scossa di Terremoto con magnitudo provvisoria tra 4.1 e 4.6 a Rimini poi confermata in 4.2 dall'Ingv è stata avvertita intorno alle 13.48 in Emilia Romagna e Marche, molto...

Centro Italia : scossa di Terremoto moderata tra Accumuli e Amatrice - 15 novembre 2018 : Avvertita una scossa di terremoto nella notte, epiCentro nel reatino. Tremori ad Accumoli. Una scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata oggi 15 novembre 2018, esattamente alle...

Scossa di Terremoto nello stretto di Messina : avvertita distintamente vicino all'epicentro : Una Scossa di terremoto si è verificata oggi, Mercoledì 14 Novembre, alle ore 16.01, nell'area dello stretto di Messina, fra Calabria e Sicilia. Secondo le rilevazioni dell'INGV, si è trattato...

Terremoto - scossa in provincia di Macerata : gente in strada. Epicentro a Pieve Torina : Un Terremoto di magnitudo 2.7 è stato avvertito alle 16.21 nella zona di Pieve Torina in provincia di Macerata. L'Epicentro è stato individuato dall'Ingv a 2 chilometri da paese...

Terremoto al Sud : epicentro ad Altamura(BA) : Alle ore 13.45 il centro dell’INGV ha rilevato una forte scossa di 3.5 ML a 5km nord-est di Altamura nel barese. Terremoto che è stato avvertito anche in Basilicata in particolare a Matera. Al momento non si segnalano danni a cose o persone, ma per questo ci aggiorneremo nelle prossime ore. L'articolo Terremoto al Sud: epicentro ad Altamura(BA) proviene da Rete Meteo Amatori.

Terremoto oggi in Puglia - epicentro ad Altamura : scossa in zona caratterizzata da “pericolosità sismica media” : Alle ore 13:45 di oggi, 9 novembre 2018, un Terremoto di magnitudo Ml 3.5 è stato registrato nella provincia di Bari. L’epicentro è localizzato nel comune di Altamura ad una profondità di 38 chilometri e ha interessato una vasta area tra Puglia e Basilicata. L’INGV riporta che i Comuni più vicini all’epicentro (entro 20 km) sono riportati nella tabella che segue. Le segnalazioni giunte all’INGV consentono di avere il quadro in ...