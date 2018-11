Terra dei fuochi | De Luca contro Di Maio | “Opera di mistificazione che danneggia la

ilfattoquotidiano

: La terra dei #cuori. Dopo aver annunciato l’abolizione della povertà ieri il governo ha preannunciato l’abolizione… - PaoloGentiloni : La terra dei #cuori. Dopo aver annunciato l’abolizione della povertà ieri il governo ha preannunciato l’abolizione… - AlfonsoBonafede : Firmato il “Piano d’azione per il contrasto dei roghi di rifiuti”. Il Governo del cambiamento dichiara guerra ai ro… - SergioCosta_min : La firma c'è. Da oggi si volta pagina. Mai più Terra dei Fuochi. #TerraMia -

(Di martedì 20 novembre 2018) “Quello a cui abbiamo assistito in questi giorni è un’opera didella realtà chela Campania, i suoi cittadini e la sua economia”. Così Vincenzo De, presidente della Regione Campania esordisce nella conferenza stampa convocata dopo la firma del protocollo d’azione per la “dei”. Un inche ha visto riunirsi nel primo pomeriggio di ieri, nella Prefettura di Caserta, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e sette ministri, tra cui i vicepremier Luigi Die Matteo Salvini. “Ladeinon è in Campania, ma è nel nord del Paese”, ha affermato Demostrando una cartina con la mappa dei roghi nel Paese. “C’erano due protocolli, uno lo abbiamo firmato – ha spiegato il Governatore – l’altro no. Il protocollo firmato oggi fa chiarezza per quanto riguarda le responsabilità in materia ambientale, ma non era necessario ...