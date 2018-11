Terni | l' Imam della città | ' Giusto fare la recita | non imporre divieti'

Blastingnews

(Di martedì 20 novembre 2018) Daè partito un caso nazionale quando la preside di un istituto scolastico locale ha deciso che nel suo comprensorio non dovessero aver luogo presepi né recite di Natale. Lo scopodirigente scolastica sarebbe stato quello di non creare disagi in alcuni bambini che professano altre religioni. La decisionepreside però non è passata in sordina e così in molti l'hanno criticata, addirittura anche l'di, l'a favore delle manifestazioni natalizie cattoliche Mimoun El Hachmi,di, si è aggiunto al coro di chi ha visto nel divieto del presepio natalizio un atto sbagliato. "Le canzoni e le recite natalizie a scuola non sono un male, se rappresentano una tradizione è bene continuare a farle" dichiara il rappresentante dei musulmani locali, addirittura aggiungendo che la sua comunità sarebbe anche disponibile a partecipare. Un segnale molto chiaro ...